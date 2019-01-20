عبدالمعروف: الجيش منتبه لما يحاك ضد البلاد

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول د. ركن كمال عبدالمعروف، أن القوات المسلحة في أحسن حالاتها وهي أكثر قوةً وتماسكاً، وأنها منتبهة لكل ما يحاك من مؤامرات في حق السودان وستظل تضطلع بمهامها على الوجه الأكمل.
وتعهد عبدالمعروف خلال كلمته أثناء حفل افتتاح دورتي الدفاع الوطني الـ31 والحرب العليا الـ19 بأكاديمية نميري العسكرية العليا بالخرطوم، السبت، بأن يواصل الجيش مهمته حفاظاً على القيم والموروثات وتصدياً لأعداء الوطن في كل الجبهات والمسارح.
وأشاد بالجهود المتصلة التي تضطلع بها الأكاديمية في تدريب وإعداد القادة بمختلف خلفياتهم العسكرية والمدنية من داخل وخارج السودان، مؤكداً دعمها وتوفير إحتياجاتها كافة لمواصلة هذه الجهود.
الجدير بالذكر أن الدورتين تضم دارسين من دول مختلفة من محيط السودان العربي والأفريقي والآسيوي.
شبكة الشروق