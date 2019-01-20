النائب الأول: السودان يسعى لمشروعات عربية تكاملية

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، يوم الأحد، سعي السودان لإنجاز مشروعات عربية تكاملية تلبي طموحات الشعوب، معلناً التزام البلاد بالقرارات كافة الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال في كلمته خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية بالعاصمة اللبنانية بيروت، إنه مر ست سنوات منذ انعقاد أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الماضية في السعودية والتي شهدت حراكاً جيداً في الخرطوم. وأكدت نتائج الدراسات قدرات السودان التي تؤهله لسد فجوة الوطن العربي من اللحوم والحبوب.
وأشار النائب الأول لمطالبة السودان بسرعة تنفيذ تلك القرارات والتوصيات وعلى رأسها تلك المتعلقة بتوفير التمويل بالشروط المناسبة للمشروعات.
وأضاف أن السودان يسعى لإقرار نموذج جديد للتعاون الاقتصادي العربي يأخذ في الاعتبار ضرورة وجود مشروعات عربية تكاملية حقيقية على أرض الواقع، تفضي لإحداث تكتل اقتصادي يرضي تطلعات الشعوب العربية، بجانب رفع معدلات التنمية التي ستبعدها عن كل أشكال التطرف والإرهاب.
وأضاف بكري في كلمته قائلاً “نحن في السودان ونيابة عن رئيس البلاد عمر البشير، نرحب بكل مخرجات المنتديات التي تم عقدها على هامش القمة الاقتصادية العربية في بيروت”.
شبكة الشروق