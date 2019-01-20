500 شركة تشارك في الدورة 36 لمعرض الخرطوم الدولي

يشهد معرض الخرطوم الدولي في دورته السادسة والثلاثين التي تنطلق، يوم الإثنين المقبل، بتشريف النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، يشهد مشاركة إقليمية وعالمية واسعة، تتمثل في 500 شركة دولية.
وأكد وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة، أبو البشر عبدالرحمن يوسف، أن هذه الدورة تمثل منصة لعرض السلع والخدمات والمعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار في السودان، إلى جانب أنها تتيح فرصة كبيرة للشركات والمصانع السودانية لإبرام صفقات تجارية مع الدول والشركات الأجنبية المشاركة في هذه الدورة.
وأضاف في منبر وكالة السودان للأنباء، يوم الإثنين، أن المعارض أصبحت واحدة من الوسائل المهمة للترويج للسلع والخدمات داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن هذه الدورة ستكون واحدة من أنجح الدورات من حيث الترتيب والتنظيم،
وأشار إلى أن الوزارة تخطط لاستغلال معرض الخرطوم الدولي للاستفادة من التكتلات الإقليمية والدولية، مثل تجمع دول الكوميسا والسوق العربية المشتركة، دعماً للاقتصاد السوداني، والمساهمة في الترويج للصادرات السودانية.
من جهته، كشف مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الفريق يوسف محمد كرار، أن الدورة (36) لمعرض الخرطوم الدولي ستشهد مشاركة واسعة من شركات عالمية من عدة دول أوربية وآسيوية وأفريقية، منها فرنسا وهولندا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وكرويا الجنوبية وإندونيسيا ومصر والجزائر وكينيا والهند وإثيوبيا، مؤكداً أن كل الاستعدادات قد اكتملت لانطلاقة الدورة (36) لمعرض
الخرطوم الدولي.
شبكة الشروق