اكتمال صيانة عطل الخط الناقل لنفط الجنوب

اكتملت عمليات الصيانة والتأهيل للعطل الذي أعاق انسياب خام نفط الجنوب على الخط الناقل قبل ثمانية أيام بمنطقة قنقاري بالضفة الغربية لنهر عطبرة بمحلية الدامر، واطمأن وفد شركة دار بتروليوم، يوم السبت، على اكتمال الصيانة.
وضم الوفد الذي اطمأن على اكتمال عمليات الصيانة وفداً من دولة جنوب السودان بقيادة المهندس رمضان شداد نائب رئيس شركة دار بتروليوم، برفقة حكومة ولاية نهر النيل.
وقال والي نهر النيل، حاتم الوسيلة السماني، إن حكومته ظلت متابعة ومراقبة عن كثب لكافة التداعيات المتعلقة بعمليات الصيانة، لافتاً إلى أن العطل نتج عن عوامل طبيعية وبيئية عادية بفعل التآكل، وأبان الوسيلة أن الخط الناقل تتوفر له خدمات تأمينية على مدار اليوم عبر نقاط وارتكازات ثابتة وجوالة، معلناً عن تعويض المزارعين المتضررين من تسريب خام النفط وغمره لمزروعاتهم بشكل عاجل.
إلى ذلك، قلل المدير العام للشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المهندس محمد عوض، من حجم العطل الذي لحق بالخط الناقل لخام نفط الجنوب، مؤكداً أن الشركة تمكنت من التحكم والسيطرة عليه من خلال الأنظمة التقنية والفنية، ووصفه عوض بأنه يعد من الأعطال الطبيعية المعتادة التي يسهل صيانتها والتعامل معها والحد من إفرازاتها.
شبكة الشروق