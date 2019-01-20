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منوعات

2019/01/20

2019/01/20


لماذا يحرص ترمب على ارتداء ربطات عنق طويلة جداً؟



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كشفت صحيفة “هافينغتون بوست” أنّ أحد أهم أسرار الرئيس دونالد ترمب لا يتعلّق بـ”تواطئه” مع روسيا، وإنّما في ربطة العُنق الطويلة جداً تتدلى إلى حزام بنطاله، وتساءلت الصحيفة في مقالٍ عن سَبَب ولع ترمب بارتداء ربطات العُنق الطويلة التي غالباً ما تتدلّى إلى حزام بنطاله، ووصفت الصحيفة عادة ترمب هذه بأنّها ميزة عجيبة ألهمت مُستخدمين مجهولين للإنترنت لإطلاق حساب ساخر منه في موقع “تويتر” أسموه ربطات عنق ترمب، وحاول المُتابعون تقديم تفسيرات لطريقة الرئيس الأمريكي في ارتداء ربطات العُنق، حيث رجّحت البروفيسورة المُختصة في علم النفس بجامعة ماساتشوستس، سوزان كراوس، أنّ ترمب يُحاول بذلك صرف الانتباه عن بطنه كبير الحجم.

صحيفة السوداني.

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