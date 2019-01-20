سماع إفادة نظاميين في قضية محاكمة شبكة تزوير مستندات رسمية

حررت المحكمة ورقة تكليف بالحضور في مواجهة ثلاث نظاميين من الشرطة الأمنية بمحلية جبل اولياء للمثول امامها والادلاء بافادتهم في قضية شبكة إجرامية تتألف من (4) اشخاص تقوم بتزوير مستندات رسمية بالدولة . وحددت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبدالله ، جلسة أخرى لسماع افادات الشهود وهم ضمن افراد التيم الذين نفذوا كمين القبض علي المتهمين .
وبحسب التحريات ان الشاكي ابلغ يفيد في مضمون بلاغه بان معلومات وردت للشرطة الامنية تفيد بوجود شبكة تعمل في مجال تزوير المستندات الرسمية شهادات جامعية شهادات ثانوية ورخص قيادة وشهادة بحث لمركبات وغيره، منوهاً الى انه و بموجب ذلك تم عمل اجراءات اولية تمت بموجبها اصدار أوامر تفتيش من نيابة امن الدولة اضافة الي القيام بكمين محكم اسفر عن ضبط المتهمين واحداً تلو الآخر وتحريك إجراءات قانونية في مواجهتهم وإحالتهم للمحاكمة عقب اكتمال التحريات.
صحيفة الانتباهه.