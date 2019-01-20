البشير: “المندسون” قتلوا المتظاهرين بسلاح غير موجود بالسودان

اتهم رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الأحد، “المندسين” و”المخربين” باستغلال التظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية، والتورط في قتل المتظاهرين بأسلحة غير موجودة بالسودان وغير متوفرة لدى الشرطة أو الجيش، منوهاً إلى أن آخر ضحايا أولئك أحد القتلى في منطقة بري بالخرطوم.
وقال البشير خلال مخاطبته لقاءَ جماهيرياً في منطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض، إن هناك مؤامرات يتعرض لها السودان لتمسكه بالإسلام، وإنه لن يتخلى عن الأمر، مهما كلفه ذلك، وأنه سيظل يدفع ثمن ذلك، وتابع قائلاً “لن نبدل المبادئ ولن نغيرها، وإن إعلان الشريعة كانت رغبة الشعب السوداني، وسنستمر بذات النهج وسنمضي للأمام”.
وأشار الرئيس إلى أن القوى المعادية للإسلام والعرب لا يريدون استقرار السودان، وسيعملون لزعزة أمنه ومن ثم انهياره من خلال المؤامرات، كما بقية الدول، في إشارة إلى العراق وليبيا وسوريا.
حصار اقتصادي
وأقر البشير بأن السودان يتعرض لحصار اقتصادي وإعلامي ودبلوماسي، وبأن تلك الجهات قد مارست كافة أشكال الحصار الذي يفضي لانهيار السودان، وقال “السودان سيظل صامداً في وجه تلك المؤامرات ولن ينهار أبداً، كما أننا لن نكون لاجئين وسنموت في هذه البلاد”.
وكشف البشير عن اعتقال السلطات لخلايا تتبع لحركة عبدالواحد محمد نور المتمردة في إقليم دارفور، وأنهم أقروا باستغلالهم للاحتجاجات لخلق الفوضى وقيادة عمليات للقتل والتخريب.
وطالب البشير الشباب المحتجين على الأزمات الاقتصادية، بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم اللجوء إلى العنف وحرق الممتلكات وتخريب المنشآت، حفاظاً على حاضر ومستقبل السودان.
وقال إن على كافة القوى السياسية الاستعداد مبكراً للانتخابات الرئاسية المقرر لها في العام 2020، منوهاً إلى أنها الوسيلة الوحيدة لاختيار الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة.
شبكة الشروق