خيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعات الفنانة إيمان لندن بعد أن قابلوا آخر تسجيلاتها التي بثتها على يوتيوب قبل أكثر من شهرين حيث حصد الفيديو (521) مشاهدة فقط بجانب عدم وجود تعليقات بالسلب أو الإيجاب على الرغم من شهرتها الواسعة التي وجدتها كفنانة في الوسط الفني.
وكانت الفنانة إيمان لندن قد بثت إحدى فيديوهاتها التي تظهر فيها وهي تؤدي أغنية الفنان الراحل خليل إسماعيل (بسحروك) بصور راقصة في إحدى المناسبات وكان يشاركها الرقص عدد من الجمهور.
وبالمقارنة مع الفنانة ندى القلعة تؤكد مواقع التواصل الاكتساح الكبير الذي أحرزته حيث حصد آخر بث لها لحفل الدوحة الذي تم نشره قبل أسبوعين فقط حيث نال أكثر من (33) ألف مشاهدة فضلاً عن التعليقات التي ما زالت تتزايد يوماً بعد يوم.
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: ندى القلعة تكتسح إيمان لندن في معركة المواقع رغم أدائها الراقص