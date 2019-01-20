شرطة السودان: تجمعات غير مشروعة بولاية الخرطوم تم التعامل معها ولم تسجل وقوع اية اصابات او خسائر

اكد اللواء شرطة هاشم على عبد الرحيم الناطق الرسمى باسم الشرطة السودانية هدوء الاحوال بولايات البلاد يوم الأحد عدا ولاية الخرطوم التي شهدت تجمعات غير مشروعة تركزت فى محلية ام درمان وكذلك ولاية الجزيرة وبعض الولايات الاخرى وتم التعامل معها وفقا للقانون .
وأوضح هاشم بحسب وكالة السودان للأنباء انه لم تسجل مضابط الشرطة وقوع اية اصابات او خسائر في الممتلكات العامة او الخاصة .
وأطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع ظهر الأحد، لتفريق متظاهرين بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم، كانوا في طريقهم إلى البرلمان، بحسب ما نقل محرر “كوش نيوز”.
وقال “تجمع المهنيين ” الذي دعا لموكب ينطلق من عدة نقاط تجمع بأمدرمان، ” انطلقت عدة حشود في أدرمان، وتواجد أمني كثيف لقمع المتظاهرين بالضرب، والاعتقال، والغاز المسيل للدموع “.
وكانت الأجهزة الأمنية قد عززت وجودها وفرضت سيطرتها على شوارع مسار الموكب التي أعلن عنها، قبل وقت مبكر من تجمع المتظاهرين، ومنعت أي تجمهر بالمنطقة المحيطة بالبرلمان السوداني الذي يقع بالمدينة والشوارع المؤدية له.
وقال أحد المتظاهرين: إن خطط مواكبهم أصبحت مكشوفة، وغير ناجحة، نسبة لأن أي نقطة تجمع يتم تحديدها نجد القوات الأمنية قد سبقتنا عليها.
وتحدث عن المشهد يوم الأحد في شارع الأربعين، بوجود أعداد كبيرة من عربات الأمن مدججة بالسلاح والبمبان و الهروات، متحكمة في جميع المسارات.
وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت يوم الأحد الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين وطاردتهم في الشوارع في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة شهرها الثاني.
الخرطوم (كوش نيوز)