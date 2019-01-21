أسرار الجاذبية .. لماذا نميل لمن يشبهون آباءنا وأمهاتنا ؟

صعب علينا أحيانا تحديد السمات التي تجعلنا ننجذب إلى شخص ما؛ فقد يكون ذلك بسبب الثقة التي يتمتع بها، أو حس الفكاهة لديه، أو مظهره بكل بساطة.
ووفقا للعلم، هناك تسع سمات في الوجه قد تجعل الأشخاص أكثر جاذبية في نظرنا.
وقالت الكاتبة ليندسي دودجسون -في تقرير نشره موقع “إنسايدر” الأميركي- إن العديد من الأبحاث أجريت على مر السنين لمحاولة معرفة ما الذي يجعلنا نعجب ببعضنا البعض.
وأظهرت دراسات كتلك التي نشرتها مجلة “علم النفس المقارن” ومجلة “التطور والسلوك البشري”؛ أن الرجال والنساء يفضلون الوجوه التي تبدو أكثر تناسقا. وكشفت دراسة أجريت على التوائم المتشابهة أن التوأم الذي يمتلك وجها متناسقا أكثر يحظى بجاذبية أكبر.
ورغم أن العديدين يفضلون الوجوه غير المتناسقة، فإن ذلك لا يعد قاعدة. في الواقع، يمكنك التفكير في المشاهير المفضلين لديك الذين لا يمتلكون وجوها متناسقة على الإطلاق. وفي بعض الأحيان، قد تضيف ابتسامة مائلة -مثل تلك التي يتمتع بها الممثل ميلو فينتميليا- سحرا إلى الشخص، وقد يجعل تناسق الوجوه المطلق الأشخاص ذا مظهر غريب.
مظهر عادي
العديد منا يميلون للإعجاب بالوجوه ذات المظهر العادي، أو الأشخاص الذين يمتلكون وجوها مألوفة. وأفادت إحدى الدراسات -التي نشرت في مجلة “هيومان نيتشر”- بأن هذا الأمر قد يفسر على أن الوجوه ذات المظهر العادي تمثل مجموعة متنوعة من الجينات، وتكون غالبا ميزة وراثية.
من يكبرنا سنا
وكشفت دراسة نشرت سنة 2014 في مجلة “علم النفس التطوري” أن النساء يفضلن الرجال الذين يبدو مظهرهم أكبر من سنهم. ووفقا للدراسة، كلما أصبحت النساء مستقلات من الناحية المادية، أصبحن ينجذبن إلى الرجال الكبار في السن. وتتمثل إحدى التفسيرات لما يطلق عليه الباحثون “تأثير جورج كلوني” في أن فترة خصوبة النساء تمتد من سن البلوغ إلى مرحلة اليأس، في حين أن الرجال يمكنهم أن ينجبوا أطفالا حتى عمر متأخر. وقد تحصل النساء على عرض زواج أفضل عندما ينتظرن حتى يتمتع الرجل بمركز جيد ووضع مالي أفضل عندما يصبح أكبر سنا.
ندوب الوجه
وكشفت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة “الاختلافات الشخصية والفردية” عن أن الرجال يمكن اعتبارهم أكثر جاذبية إذا كانت لديهم ندبة في الوجه، على عكس النساء. وأخذ الباحثون صورا لنحو 24 طالبا و24 طالبة، وتلاعبوا بها، وبدا كأنهم يعانون من ندوب في وجوههم. بعد ذلك، طُلب من مئتي طالب آخرين تقييم مدى جاذبية الصور، وما إذا كانوا يعتقدون أن الشخص ملائم لعلاقة قصيرة أو طويلة المدى.
وتم تصنيف الرجال الذين لديهم ندوب على أنهم أكثر جاذبية من الرجال الذين لا يمتلكون ندوبا. لكن، لم يكن هناك اختلاف في مدى جاذبية المرأة في حالة امتلاكها ندوبا أم لا.
التعود
وأكدت دراسة نشرت في مجلة “كرنت بيولوجي” أن الجانب الجيني قد لا تكون له علاقة كبيرة بالتعود. واكتشف الباحثون أن إعجابنا بأنواع الوجوه يتأثر بتجاربنا الشخصية في الحياة أكثر من أي شيء آخر.
اللحية
بعض النساء يفضلن الرجال الذين يمتلكون لحية كثيفة، في حين تفضل أخريات الرجال الذين يحلقون ذقونهم. وخلال سنة 2013، قامت دراسة باختيار 177 رجلا و351 امرأة لمشاهدة صور مختلفة للرجال وهم دون لحية أو بلحية خفيفة أو كثيفة أو لحية كاملة. وأظهرت النتائج أن النساء يعتقدن أن طول اللحية الأكثر جاذبية يتمثل في اللحية الكثيفة التي مر على نموها نحو عشرة أيام.
الشبه بوالديك
تقترح بعض الأبحاث أننا نميل إلى رؤية الأشخاص، الذين يشبهون آباءنا أو أمهاتنا، أكثر من كونهم جذابين. في هذا السياق، ووفقا لبحث أجرته جامعة سانت أندروز فإننا ننجذب إلى الميزات التي كانت لدى والدينا عندما وُلدنا، وربما يعود السبب في ذلك إلى أننا نراهم كأول من قدّم لنا الرعاية، كما أننا نربط ميزاتهم بمشاعر إيجابية.
وفي إحدى الدراسات، أظهرت عينة من 697 من الرجال والنساء أن احتمال ارتباط الأشخاص بمن لديهم لون عيون وشعر آبائهم أو أمهاتهم أعلى.
البساطة
توصلت دراسة سنة 2016 إلى أن الرجال يميلون إلى المظهر الأكثر شمولا بدل تفضيل بعض الميزات مثل الشفتين أو العينين. ووظّف الباحثون 169 رجلا في فرنسا، وعرضوا عليهم مجموعتين من الوجوه العشوائية للنساء.
وطُلب من هؤلاء تقييم هذه الوجوه على مقياس من 0 إلى 20 من حيث الجاذبية. وأظهرت النتائج أن الوجوه التي وجدها الرجال جذابة أكثر كانت متناسقة وأكثر بساطة، وليست لها خصائص مميزة.
الجزيرة نت