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عالمية

2019/01/21

2019/01/21


من بينها العربية … تعرف على اللغات الأعلى أجرا في روسيا



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كشف الخبراء في موقع التوظيف الروسي “adzuna” عن اللغات التي يفضلها أرباب العمل للتوظيف في روسيا.

واحتلت اللغة اليابانية المركز الأول في قائمة اللغات الأعلى أجرا، حيث تعتبر اللغة اليابانية هي الأكثر طلبا من قبل الشركات العاملة في مجال التجارة الدولية.

وتلتها اللغة الإسبانية، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لروسيا، كما تعتبر إسبانيا المقصد السياحي المفضل لعدد كبير من الروس، والعديد من شركات السياحة والتجارة يبحثون عن الأشخاص الذين يتقنون اللغة الاسبانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب اللغة البلغارية.

سبوتنيك

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