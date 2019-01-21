الفاتح حسين: الدعم المالي حجر عثرة أمام مهرجان الأطفال للموسيقى

عزا الموسيقار بروف “الفاتح حسين” توقف مهرجان الأطفال للموسيقى والغناء في دورته الرابعة الذي ينظمه مركز “الفاتح حسين” للتدريب الموسيقي والإعلامي، لعدم وجود الدعم المالي لتسيير فعاليات وليالي المهرجان واعتذار الشركة الراعية.
وقال الموسيقار إن قيام المهرجان الأول كان بمثابة نقطة تحول كبيرة في إبراز قدرات هؤلاء الأطفال في العزف والغناء.
وأشار بحسب (خرطوم ستار) إلى أن نجاح المهرجان الأول شجعهم على إقامة المهرجان الثاني في 2014 برعاية كريمة من شركة أم تي أن.
وأضاف إن في هذا المهرجان زاد عدد المواهب المشاركة من كل ولايات السودان، ووجد متابعة كبيرة جدا من الجمهور والأجهزة الإعلامية، إلا أن المهرجان توقف بعد ذلك في الأعوام 2015 و 2016 نسبة لاعتذار الشركة الراعية لظروف خاصة بها.
وأبان الموسيقار أن شركة أم تي أن عادت ورعت المهرجان الثالث في العام 2017، لكنها اعتذرت عن الرعاية مرة أخرى في العام 2018 وحاولنا الاتصال بعدد من الشركات بغرض الرعاية إلا أننا لم نوفق.
وقال الفاتح إنه يأمل في قيام المهرجان في هذا العام برعاية شركة mtn التي تعتبر الراعي الرسمي بعد أن ارتبط المهرجان في أذهان الناس بها.
وعبر “الفاتح حسين” عن عدم رضاه تجاه بعض الجهات الحكومية التي لم تقدم الدعم للمهرجان، وأن وزارة الثقافة لم يجد منها الاهتمام وتوفير المعينات للاستمرار.
وأضاف أن وزارة الشباب أيضاً لا توفر الدعم والاهتمام بالمركز ولا توفر احتياجاته رغماً عن أحد أهدافها هو الاهتمام بالنشء وتوفير معينات الإبداع بالنسبة لهم.
ومضى في القول: (حدث أن تقدمت بخطاب إلى وزير الشباب والرياضة في العام ٢٠١٣ وذلك بإهدائنا الآلات المستعملة والموجودة بمخازن مراكز الشباب، على أن نقوم بصيانتها لغرض استخدامها للدارسين بالمركز من الشباب، إلا أن الوزير للأسف رفض الطلب).
وتمنى بروف “الفاتح حسين” في ختام حديثه أن تكلل جهودهم بالنجاح لإقامة المهرجان خلال هذا العام، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالأطفال الموهوبين، وتطوير قدراتهم الإبداعية في فنون الغناء والموسيقى من خلال إقامة البرامج والمهرجانات لأنهم هم الذين سيحملون رايات المستقبل الواعد.
صحيفة المجهر السياسي