المؤتمر الشعبي: شعارات التظاهرات الأخيرة يسارية

قال المؤتمر الوطني، إن احتجاجات الشباب الأخيرة بدأت مطلبية لظروف اقتصادية لشح الخبز والوقود، وتمت معالجة المشكلة وعاد الهدوء لكل مدن السودان، ولكن تواصلت الاحتجاجات بالخرطوم فقط بسبب الأحزاب الرافضة للحوار، وأبان القيادي بالحزب عمار باشري في ندوة (شباب السودان في حوار المستقبل) حسب صحيفة آخر لحظة أن الذين يخرجون للشوارع يرددون أدبيات الحزب الشيوعي وأن مفردة (كوز) انتهت مذ الثمانينيات وأنها تشمل حالياً حتى قائد الحركة المتمردة الإسلامي جبريل ابراهيم، وقال إن “تسقط بس” كلمة عديمة الفكرة وبائسة المحتوى وفقيرة المضمون وتغوص في المجهول.
وقال القيادي بحزب الأمة حسن إسماعيل إن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة جاءت جماعية من شباب جمعهم الفضاء الإسفيري وعدم الإيمان بالرموز التقليدية القديمة. من جانبها أكدت القيادية بالمؤتمر الشعبي د. ملاذ عبد الله ميرغني أن هتاف (حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب) و(التصفيق) الذي ظهر في الاحتجاجات الأخيرة هو شعار قوى (اليسار).
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
AbuAreej
2019/01/21 at 10:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
ملاذ عبد الله ميرغني أن هتاف (حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب) و(التصفيق) الذي ظهر في الاحتجاجات الأخيرة هو شعار قوى (اليسار).
وهل ترديد هذه الشعارات تعني ان الشعب كله يساري؟؟ فإذا كان هذا العدد من المتظاهرين يساريين فهذا يعني ان للحزب الشيوعي شعبية كبيرة ولا اعتقد ذلك .. اما قصة اقحام شيوعي ويساري في أي شيء بقى لا يجدي نفعاً لان الناس فهمت قصدكم بمثل ما فهمت بالمقابل شعارات (هي لله ما للسلطة ولا للجاه) .. نصيحة شوفي غير هذه الجزئية
طارق
2019/01/21 at 2:55 م (UTC 2) رابط التعليق
الحزب الشيوعي مات وعفن واتحلل واندفن في أفواه الإسلاميين.