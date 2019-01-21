البشير يبتدر جولة خليجية يبدأها بـ(قطر) الأربعاء

علمت مصادر أن المشير عمر البشير ، رئيس الجمهورية سيبتدر جولة خليجية خلال الفترة المقبلة القادمة ويبتدرها بزيارة بعد غدٍ الأربعاء إلى دولة قطر ، حيث سيجري خلالها مباحثات ثنائية مشتركة مع سمو الأمير تميم أمير دولة قطر .
ويتوقع أن تناقش الزيارة العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتطورات الإقليمية بحسب صحيفة الأخبار ، كما يتوقع أن يواصل الرئيس زيارته إلى الإمارات والكويت وربما دول خليجية أخرى في وقت لاحق .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
مغبوووووون لمن العبرة خانقاني
2019/01/21 at 10:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
هههههههههههههههههههههههههههههههه
خلاص ماشين للشحدة؟
وين كرامة الشعب السوداني؟