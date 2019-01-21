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سياسية

2019/01/21

2019/01/21


البشير يبتدر جولة خليجية يبدأها بـ(قطر) الأربعاء



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علمت مصادر أن المشير عمر البشير ، رئيس الجمهورية سيبتدر جولة خليجية خلال الفترة المقبلة القادمة ويبتدرها بزيارة بعد غدٍ الأربعاء إلى دولة قطر ، حيث سيجري خلالها مباحثات ثنائية مشتركة مع سمو الأمير تميم أمير دولة قطر .

ويتوقع أن تناقش الزيارة العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتطورات الإقليمية بحسب صحيفة الأخبار ، كما يتوقع أن يواصل الرئيس زيارته إلى الإمارات والكويت وربما دول خليجية أخرى في وقت لاحق .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        مغبوووووون لمن العبرة خانقاني

        2019/01/21 at 10:13 ص (UTC 2) رابط التعليق

        هههههههههههههههههههههههههههههههه
        خلاص ماشين للشحدة؟

        وين كرامة الشعب السوداني؟

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