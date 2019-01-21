رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة منتبهة لكل ما يحاك من مؤامرات

قال رئيس الأركان السوداني، الفريق أول د. ركن كمال عبدالمعروف، إن القوات المسلحة في أحسن حالاتها وهي أكثر قوة ومنعة وتماسكا ويقظة.
وأضاف عبدالمعروف، أن “القوات المسلحة منتبهة لكل ما يحاك من مؤامرات ومن كيد في حق هذا الوطن”.
وأكد أنها “ستظل تضطلع بمهامها المنوطة بها علي الوجه الأكمل حفاظا علي القيم والموروثات وتصديا لأعداء الوطن في كل الجبهات والمسارح”.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، جاء ذلك خلال كلمته أثناء حفل افتتاح دورتي الدفاع الوطني الـ 31 والحرب العليا الـ 19 بأكاديمية نميري العسكرية العليا.
كما أشاد بالجهود المتصلة التي تضطلع بها الأكاديمية في تدريب وإعداد القادة بمختلف خلفياتهم العسكرية والمدنية من داخل وخارج السودان مؤكدا دعمها وتوفير كافة إحتياجاتها لمواصلة هذه الجهود.
الجدير بالذكر أن الدورتين تضم دارسين من دول مختلفة من محيط السودان العربي والإفريقي والآسيوي.
سبوتنيك