أحمد الجقر: لم أتوقع نجاح (كضابة) والفيس لا يؤثر على مسيرتي

ذكر المطرب الشاب أحمد الجقر أنه يركز على صياغة الكلمات والألحان الخاصة به لمجموعة من الأغاني الجديدة الخاصة والتي سيتم تدشينها خلال العام الحالي ، وقال: أتابع الانتقادات السلبية والإيجابية التي يتداولها مرتادوا المواقع بخصوص مشواري الفني ، استفيد من الإيجابي ولكن السلبيات التي لا تفيد لا تؤثر على مشواري الفني بحسب صحيفة مصادر.
ولم يتوقع نجاح لحن كضابة الذي أصبح مسك ختام لجميع الحفلات السودانية والجمهور يتفاعل معه ، ومن المتوقع أن يصور الجقر إحدى أغنياته الجديدة على طريقة الفيديو كليب .
الخرطوم (كوش نيوز)