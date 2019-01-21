كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > الصحفية رابعة أبو آمنة بعد أن نفت موتها: الحكومة افضل من الشيوعيين البقتولنا ونحن حيين
الأقسام :

سياسية

2019/01/21

2019/01/21


الصحفية رابعة أبو آمنة بعد أن نفت موتها: الحكومة افضل من الشيوعيين البقتولنا ونحن حيين



شارك الموضوع :

أبدت رابعة أبو حنة الصحفية بجريدة الجريدة استيائها من شائعة اغتيالها أمام الجريدة يوم الجمعة الماضي ونقل جثمانها إلى جهات غير معلومة بحسب صحيفة الأخبار ، وقالت أنها في الأصل لا تداوم في المكتب في هذا اليوم .

وأوضحت أن ما ورد غير صحيح وقد تضررت منه كثيراً ، وأشارت في تدوينه تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي إن الحكومة افضل من الشيوعيين (البقتلونا وانحنا حيين).

وتوعدت رابعة مروجي الشائعة بالملاحقة القانونية ، وقالت أنها ستقوم بتدوين بلاغات جنائية لدى نيابة المعلوماتية في مواجهة المروجين وطمأنت رابعة الجميع بأنها بخير ولم تصب بأي مكروه .

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  2

2 التعليقات

      1. 1
        عمار

        2019/01/21 at 2:35 م (UTC 2) رابط التعليق

        الشيوعيون هم كيزان إنقلاب جعفر نميري ولصوص الثورات الدمويون.

        الرد
      2. 2
        ود بندة

        2019/01/21 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق

        بعد سقوط الاقنعة وفشل ( ثورة بوخة المرقة) بكل مسبباتها. سوف تظهر الكثير الكثير من المعلومات عن الكثير من الفبركات الاسفيرية.في فبركة الخبر والصورة معا. وسوف يعلم الشباب عن اكبر خدعة اسفيرية تعرضوا لها من قبل مروجي الفتن والخراب للوطن..وعن السقوط الزائف الذي جرتقوا به تورتهم الوهمية.
        وسوف يعلمون…!

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.