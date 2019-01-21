الصحفية رابعة أبو آمنة بعد أن نفت موتها: الحكومة افضل من الشيوعيين البقتولنا ونحن حيين

أبدت رابعة أبو حنة الصحفية بجريدة الجريدة استيائها من شائعة اغتيالها أمام الجريدة يوم الجمعة الماضي ونقل جثمانها إلى جهات غير معلومة بحسب صحيفة الأخبار ، وقالت أنها في الأصل لا تداوم في المكتب في هذا اليوم .
وأوضحت أن ما ورد غير صحيح وقد تضررت منه كثيراً ، وأشارت في تدوينه تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي إن الحكومة افضل من الشيوعيين (البقتلونا وانحنا حيين).
وتوعدت رابعة مروجي الشائعة بالملاحقة القانونية ، وقالت أنها ستقوم بتدوين بلاغات جنائية لدى نيابة المعلوماتية في مواجهة المروجين وطمأنت رابعة الجميع بأنها بخير ولم تصب بأي مكروه .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
عمار
2019/01/21 at 2:35 م (UTC 2) رابط التعليق
الشيوعيون هم كيزان إنقلاب جعفر نميري ولصوص الثورات الدمويون.
ود بندة
2019/01/21 at 2:41 م (UTC 2) رابط التعليق
بعد سقوط الاقنعة وفشل ( ثورة بوخة المرقة) بكل مسبباتها. سوف تظهر الكثير الكثير من المعلومات عن الكثير من الفبركات الاسفيرية.في فبركة الخبر والصورة معا. وسوف يعلم الشباب عن اكبر خدعة اسفيرية تعرضوا لها من قبل مروجي الفتن والخراب للوطن..وعن السقوط الزائف الذي جرتقوا به تورتهم الوهمية.
وسوف يعلمون…!