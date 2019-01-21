قطع بأن التغيير سيكون فقط عبر الانتخابات البشير في (الكريدة)…. لقاء (الشيوخ) وأهل (التقابة)

قطع رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، بأن تغيير الحكم في السودان لن يكون إلا عبر الانتخابات، وأن الشعب السوداني هو الذي يقرر من الذي يحكمه، وأضاف خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً بولاية النيل الأبيض بمنطقة الكريدة أمس بقوله: ( نحن مع خيار الشعب السوداني، ونحترم خياره ورجعنا السلطة للمواطنين لأجل أن يختاروا رئيسهم ونوابهم ويختاروا حكومتهم بمحض إرادتهم عبر انتخابات حرة يكونوا هم أسيادها إن شاء الله). مؤكداً مضيهم على ذات النهج منوهاً إلى تربص القوى المعادية للإسلام وللعرب وللمسلمين وللسودان الذي ينعم باستقرار، إلا أن ذلك لم يعجبهم ولم تعجبهم كذلك التنمية في السودان، وأشار البشير إلى انهيار البلدان من حول السودان بعدما تآمر عليها أعداء الأمة العربية والمسلمة ودمروها كلها، مضيفاً أن التآمر الذي واجهه السودان كان عظيماً، إلا أن ثبات أهل السودان قد فوت الفرصة على هؤلاء المتربصين. مقراً بمرور السودان بضائقة وحصار اقتصادي وإعلامي ودبلوماسي وحرب وتمرد وكل أنواع التآمر، إلا أن الشعب السوداني قادر على تجاوز هذه الضائقة بصبره وثباته.
استقبالات حاشدة
وحول أبعاد زيارته للمنطقة، يقول رئيس الجمهورية: (عندما قررت زيارة ولاية النيل الأبيض، الجماعة قالوا ناس النيل الأبيض ماحيستقبلونا)، وزاد بقوله :(قلت ليهم أنا ماشي بحر أبيض وإذا قابلنا أهل بحر أبيض معناه نحن عبرنا، وإذا رفضونا ناس بحر أبيض نحن حانسلم الراية من جديد.
وكانت الاستقبالات والاحتفالات والحشود بداية من القطينة مروراً بكل بحر أبيض لغاية جودة)، ووصف البشير استقبال جماهير بحر أبيض بأنه مميز وصادق وموصول برابطة الدين، قبل أن يحيي كل شيوخ بحر أبيض على موقفهم، وزاد بقوله: (نحن بنقول ليكم نحن ما بنبدل ولا بنغيير المبادئ الجينا بيها أول يوم، وهي المبادئ حقتكم أنتم، وهذه كانت برغبتكم أنتم وعندما أعلنا الشريعة هي كانت رغبتكم، وعندما عملنا التنمية لأنها لكم).
أسباب الأزمة
في تعليقه حول الاحتجاجات الحالية، قال رئيس الجمهورية إنه عندما حدث نقص في الوقود والخبز وارتفعت الأسعار خرج بعض الشباب ليعبروا عن أنفسهم لكن المندسين والمخربين اتخذوها فرصة، فقاموا بأعمال الحرق والدمار، وهم مندسون وسط هؤلاء الشباب وشاركوا في التظاهرات، مشيراً أن الدمار والحرق تطور إلى أعمال قتل للمتظاهرين مستشهداً بالطبيب الذي اغتيل في ضاحية بري مؤخراً، والذي قال إنه قد تم اغتياله من داخل التظاهرة وبسلاح غير موجود في الجيش وليس موجوداً فى الشرطة ولا في السودان، مذكرًا باعتقال الأجهزة الأمنية لمجموعة تتبع للمتمرد عبد الواحد واعترفت بأن واجبها الدخول في التظاهرات وقتل المتظاهرين لأجل تأجيج الصراع ولإحداث فتنة، مضيفاً بأنهم يريدون بذلك تدمير السودان مثلما تدمرت بقية البلاد بأيدي أبنائها، حيث تدمرت سوريا والعراق واليمن وليبيا، وبعد ذلك أصبح السودان هو الملجأ لكل الناس الذين تدمرت بلدانهم، وجاءوا لأن بلادنا رغم ظروفنا الصعبة ،إلا أن أوضاعنا أفضل من أوضاعهم.
أخلاق السودانيين
وقال البشير، إن الشعب السوداني استقبل الملايين من لاجئي جنوب السودان رغم رفض الجنوبيين الوحدة مع الشمال، وقالوا إنهم لا يريدون وحدة مع الشمال، وعندما لجأوا الى السودان تعامل معهم أهل السودان بأخلاقهم ولم يرفضوهم م ولم يطردوهم، بل وفروا لهم الأكل والأمان والطمأنينة، وبعد ذلك رعت الخرطوم السلام في الجنوب، لأن هذه هي أخلاق الشعب السوداني وتربيته التي زرعها شيوخ الطرق الصوفية، الذين أقاموا (الخلاوي) والمساجد وقدموا (الدين والعجين)، مضيفاً أن ذلك هو إرث وتاريخ وأخلاق قويت عبر القرون، مجدداً ترحيب السودان وشعبه بكل الذين جاءوا إليه من سوريا ومن غرب أفريقيا ومن جنوب السودان.
رسالة للشباب
في رسالته للشباب السوداني، قال رئيس الجمهورية (بنقول للشباب البلد دي حقتكم والمستقبل مستقبلكم واستقرار البلد دي لاستقراركم، ولأن البلد دي لو حصل فيها ما حصل في الدول الأخرى حا نمشي وين؟ وحا نبقى لاجئين في الدول الأخرى).
وطرح رئيس الجمهورية تساؤلاً للشباب بقوله: (هل أنتم بتشبهوا أن تكونوا لاجئين في دول الجوار في جنوب السودان أو في أثيوبيا أو في تشاد وتظلوا في معسكرات اللاجئين ويأتى لكم الخواجات لأجل أن يصرفوا لكم باقي أكلهم ويتاجروا بيكم؟).
وجدد البشير دعوته للقوى السياسية التي لم تلتحق بالحوار الوطني بالانضمام إليه باعتباره الضامن الوحيد للخروج من أزمات البلاد المختلفة، مشدداً على أن الشعب السوداني هو وحده من يقرر من يحكمه، لأن كل القوى التي شاركت في الحوار الوطني والتي تجاوز عددها المائة وعشرين حزباً وحركة ظلوا لسنة كاملة يتحاورون فخرجوا بوثيقة غجابة على السؤال وهو كيف يحكم السودان، ومن يحكم السودان؟ فقرروا أن الشعب السوداني هو وحده من يقرر من الذي يحكمه، وأن قرار المواطن السوداني يتحدد عبر صناديق الاقتراع بالانتخابات، منوهاً إلى أن انتخابات 2020، قد اقترب أجلها ولم يتبق لها سوى عام واحد فقط، وأضاف قائلاً: (نحن مع خيار الشعب السوداني ونحترم خياره ورجعنا السلطة للمواطنين لأجل أن يختاروا رئيسهم ونوابهم ويختاروا حكومتهم بمحض إرادتهم عبر انتخابات حرة يكونوا هم أسيادها).
ولاية المشروعات
وقطع والي ولاية النيل الأبيض أبو القاسم بركة باستمرار التنمية التي انداحت في الولاية وتعهد بالمضي قدماً في تقديم ما ينفع الناس، وحيا مشاركة الإدارة الأهلية ودورهم في استقرار الولاية، وأشار الى أن الولاية احتضنت الإنقاذ في مهدها، وأضاف: لا غرابة في ذلك فهي ولاية القرآن.
وباهى بركة بولايته، وأوضح أنها ولاية المشروعات القومية، وأشار إلى أنها تستقبل النازحين والفارين عبر حدودها الطويلة، وأعلن استمرار دعم ولايته لرئيس الجمهورية، واستنكر ما اسماه أشكال التخريب، وأضاف أن التظاهر حق كفله القانون والدستور متى ما التزم بذلك المتظاهرون، وأوضح أن بعض دول الجوار انزلقت في الفتنة بعدما انجرت وراء الخراب، وأكد أن البشير مؤهل بحكمته وفطنته على قيادة الأمة والخروج بالوطن للاستقرار من خلال الاستماع لجميع الرؤى للحفاظ على دم أبناء السودان.
لن نقفز من السفينة
وأكد ممثل أحزاب الحوار الوطني بالولاية نصر الدين محمد آدم، وزير التربية والتوجيه بالولاية، وقوفهم مع القيادة، وأضاف تعاهدنا ولن نقفز من هذه السفينة، وإن غرقت بنا، وتابع: نقول لك أنت الضامن للحوار الوطني لذا عاهدنا الوالي للسير في خطى التنمية وصولاً لـ ٢٠٢٠م حتى نحقق نهضة البلاد، وأوضح أن المسيد يدعو للحوار، ولم يخرج منهم عميل أو مندس، وقال مخاطباَ الرئيس تقعد من أجل التنمية واستمرار الحوار ومن أجل الدين، وتعهد بالوقوف مع البشير ودعمه، وأثنى على دور والي الولاية الدكتور أبو القاسم بركة ودعمه لتنفيذ مخرجات الحوار، ودعا لإعادة الجمعية العمومية للحوار، وأضاف: لا مكان لأي شخص (تلّب) من السفينة واقترح على الرئيس التصديق بمركز إسلامي في الكريدة يستوعب الشباب وأبناء الولاية والسودان عموماً لنجعل من أبناء الوطن رجال دين وصالحين.
ملتزمون بما يصلح ولا يخرب
وقال الشيخ الفاتح الشيخ عبد الرحيم البرعي: سنستمر في زياراتنا لهذه البقعة ودعا المريدين للالتزام بما يصلح ولايخرب وأن تكون كلمة الأمة واحدة، وأضاف: نحن على عهدنا ونعمل على توحيد صفنا وأعلن وقوفهم خلف الرئيس.
وأعلن ممثل الشيخ حسن محمد أحمد الشيخ عمر، ترحيبه برئيس الجمهورية، ووفده وأشار إلى أن زيارته للكريدة لها رمزية ودلالات عميقة للطرق الصوفية، وأوضح أن البشير عز البلد وابن بلد، وقال إن هذه الزيارة سيسطرها التاريخ لأنها تزامنت مع سنوية الشيخ البرعي، وأضاف: هذه الزيارة تتوقف عندها الأزمان، وقطع بأنها ترسل رسالة للعالم أجمع ترسلها الكريدة بالوقوف خلف القيادة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأشار لوعي المواطن الذي تفهم سوء استغلالها من قبل البعض ووصف التعبيرات بالتلقائية، وأعلن وقوفهم خلف البشير ودعمه لمواصلة المسيرة لقناعة بأن هذه المرحلة لا تحتمل تغيير القيادة ولا النظام، ودعا الجميع للاصطفاف خلف القيادة وتلبية نداء الوطن والاستماع لصوت العقل.
البشير خيار ٢٠٢٠
وأعلن أن البشير خيارهم لـ ٢٠٢٠م، وأضاف: نعاهدك ولن نخلف الوعود، وتابع: نحن معاك مدينة مدينة وحلة حلة، وأردف: عهد الرجعية خلاص ولى. وتعهد بفداء أهل الكريدة للرئيس بأرواحهم.
صحيفة الصيحة.
1 التعليقات
سوداني اصيل
2019/01/21 at 9:45 م (UTC 2) رابط التعليق
يالبشير بكرة عندنا سماية وعازمين اهلنا. اوعك تجي ناطي وتستغل اللمه. وتسقط تسقط تسقط بس