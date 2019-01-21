إحالة ملف ممتلكات المعدنين السودانيين المحتجزة بمصر إلى الجيش

أعلنت وزارة الخارجية، عن إحالة ملف ممتلكات المعدنين المحتجزة لدى السلطات المصرية منذ نحو ثلاث سنوات، إلى وزارة الدفاع.
وأبلغ مدير إدارة القنصليات السفير حمدان وادي، رسمياً المعدنين بقرار الإحالة. ودفع معدنون في وقت سابق بمذكرة إلى وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد طالبوه فيها بإحالة ملف ممتلكاتهم إلى وزارة الدفاع لجهة أن المعدات يحتجزها الجيش المصري، وبالتالي يجب أن يتولى الجيش السوداني مهمة التفاوض مع نظيره المصري حتى يتم استردادها. وتعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق بإعادة تلك المعدات ووضع مواقيت وأماكن للتسليم بالتنسيق مع الخرطوم.
صحيفة السوداني.