مركز المعلومات يتهم جهات خارجية وداخلية باختراق سونا ومواقع أخرى

اتهم مدير المركز القومي للمعلومات محمد عبدالرحيم جهات داخلية وخارجية لم يسمها باختراق موقع وكالة السودان للأنباء ومواقع أخرى وأعلن عن ملاحقتها لتقديمها للمحاكمة.
ووصف الاختراق بالعمل غير الإيجابي وظاهرة غير صحية وطريقة الاعتداء بغير السليمة وزاد رغم الترتيبات الفنية تم الاعتداء.
وكشف في تصريحات صحفية عن تشكيل فريق فني والسيطرة على المسائل الفنية ونوه لعودة الموقع في القريب العاجل عقب معالجة الثغرات. وقطع بأنهم ضد إيقاف وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف : لست من أنصار إيقاف أي خدمة إلكترونية خاصة في ظل الحكومة الإلكترونية. ولفت إلى أنه وعاء يمكن استغلاله إجاباً وسلباً. وحذر من مغبة التعامل الكاسر للشفرات لجهة أنه يشكل خطورة على الهواتف المحمولة ووصفه بالأنظمة الخبيثة.
وأعلن عن اتجاه لإصدار برامج تواصل اجتماعية سودانية قريباً من إنتاج الشباب السوداني. ودعا الشركات العاملة في القطاع بأن توفر منتجات سودانية تحمي القيمة والمثل وتمنع انتهاك الخصوصية. ونفى تضرر شركات الاتصالات من إيقاف وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن مواردها كما هي قبل الإيقاف.
صحيفة السوداني.