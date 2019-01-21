(المسكول).. وزن جديد للحوم فرضه الغلاء على الجزارين

ابتكر جزارون بأسواق العاصمة الخرطوم، وحدة جديدة للوزن فرضتها تفلتات الأسعار من بينها الوزن نصف الربع أو (المسكول).ويقول صاحب ملحمة بسوق الحارة التاسعة بالثورة “ناصر عبيد الله”: (إن الأُسر محدودة الدخل ومتوسطة الحال صارت تشتري نصف ربع الكيلو نظراً لارتفاع أسعار اللحوم، وأن نصف الربع تضاف إليه عظام تسمى بالمعضمة، مما يُزيد وزنها مضاف إليها المرقة العادية التي يتم شراؤها من البقالات).
وأشار بحسب (خرطوم ستار) إلى أن شراء اللحوم يومياً ما عاد مثل السنوات الماضية وسط الزبائن ومرتادي ملحمته، ونوه “ناصر” إلى أن هناك نساء وجارات يأتين للسوق ويقتسمن الربع حال رفض التاجر بيع (المسكول) .
ولفت إلى أن سعر نصف الربع صار (30) جنيهاً، وبرر ناصر ارتفاع أسعار اللحوم إلى تصدير الماشية للخارج حية فضلاً عن ارتفاع الرسوم والجبايات.
وشكا عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في أسواق ومتاجر العاصمة الخرطوم، وتساءل بعض المواطنين عن أسباب استمرار هذا الارتفاع في ظل انخفاض سعر الصرف الذي يعزى إليه التجار دوماً أسباب ارتفاع أسعارهم في المنتجات المختلفة.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء (معتز موسى) كان قد وجه الولايات والمحليات المختلفة بإقامة أسواق داخل الميادين دون وسطاء حتى يتم البيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك من أجل تفادي الأسعار الكبيرة التي يفرضها التجار دون مبرر حقيقي.
صحيفة المجهر السياسي.