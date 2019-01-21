اللجنة السياسية لحل الأزمة الإقتصادية تزور الولايات

كشفت اللجنة السياسية للمساعدة فى حل الازمة الاقتصادية برئاسة بحر إدريس أبو قردة وزير العمل عن ترتيبات لزيارة الولايات خلال الاسبوع المقبل .
وقال أحمد فضل عضو اللجنة لـ(smc) إن الزيارة تأتى بغرض الوقوف على الجهود المبذولة لحل الأزمة وتنوير القوى السياسية بالولايات بالمعالجات التي تم وضعها، مؤكداً أن اللجنة تسعى جاهدة لمساعدة الجهاز التنفيذى لحل المشكلة الإقتصادية.
وأضاف فضل إننا نعترف بالضائقة المعيشيه والأزمة الاقتصادية ونحترم التظاهر السلمى من أجل تحقيق المطالب، مشيراً إلى أن هناك جهات تدخلت لتسخير المظاهرات من أجل خدمة أجندات محددة.
الخرطوم (smc)