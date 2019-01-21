الداخلية: جهات خارجية مرصودة تعمل علي تأجيج الأوضاع بالبلاد

إتهمت وزارة الداخلية جهات خارجية بالعمل علي تأجيج الأوضاع ونشر الفوضي بالبلاد وتشويه صورة الحكومة، في وقت قالت فيه إن هذه الجهات معلومة ومرصودة .
وأكد د. موسي محمد علي مادبو وزير الدولة بوزارة الداخلية في تصريح لـ(smc) أن الأوضاع تحت السيطرة تماماً، مشيراً إلي رصد تحركات التنظيمات المعارضة التي إستغلت الاوضاع وسعت لتحريض المواطنين، لافتاً إلي القبض علي بعض المشتبه فيهم من المندسين في أوساط المتظاهرين والذين يقومون ببعض الأعمال ضد المواطنين والقوات النظامية، موضحاً أنه وبعد التحقيق معهم ظهر أن بعضهم يتبع لحركات مسلحة تعمل علي تأجيج الوضع.
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