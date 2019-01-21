الحكومة السودانية: رصد كوادر لـ”الشيوعي ونور” لإدارة التظاهرات السالبة

كشف وزير الدولة بالإعلام والاتصالات، مأمون حسن إبراهيم، عن رصد تحركات لـ”28″ من كوادر الحزب الشيوعي، بجانب منسوبين لحركة “عبدالواحد محمد نور”، لقيادة سلوك منحرف في إدارة التظاهرات السالبة.
وأفاد إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين، بارتفاع عدد المصابين من القوات النظامية خلال التظاهرات الاحتجاجية إلى أكثر من 200 من الشرطة والأمن.
وأضاف” اللجنة الأمنية العليا بدأت خطوات عملية في ضبط العناصر المتفلتة والإجراءات القانونية توطئة لكشف الحقائق للرأي العام”، وأن لجاناً عليا تعمل في المعالجات الكلية، مشيراً إلى وجود تناغم بين الأجهزة الأمنية في إدارة الأزمة.
ونوه إبراهيم إلى بروز ظواهر سالبة من قبل المتظاهرين واﻻعتداء على القوات النظامية، مستعرضاً خلال المؤتمر شريطاً مسجلاً يرصد ما تعرضت له بعض العناصر الأمنية من اعتداء وحشي من المتظاهرين وإصابات بالغة.
وأشار إلى التعرض لسيارات الأجهزة الشرطية، موضحاً أن ذلك لم يحرك القوات النظامية للجنوح والتعامل بردود فعل، وتابع “القوات تحلت بانضباط كبير”، مبيناً أن الحكومة بدأت في الحلول المباشرة لأسباب التظاهرات من معالجات في المناحي كافة.
سونا