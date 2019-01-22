ضبط زعيم شبكة تستولى على التحويلات المالية من الصرافات

ضبطت الشرطة ، زعيم شبكة تزوير تنشط في الاستيلاء على تحويلات المواطنين المالية بصرافات السوق الشعبي بأم درمان .
وضبطت القوة معدات تزوير وأوراقاً بمنزله في دار السلام .
وقال مصدر إن المتهم الأول كان قد زور بطالقة باسم مواطن لديه تحويله مالية من إحدى ولايات دارفور ، بقيمة (65) ألف جينه ، وأضاف المصدر أن صاحب صرافة انتابه شك في أمر شخص تقدم لصرف المبلغ أعلاه ، رغم تقديمه لبطاقة قومية تحمل أسم الشخص المرسل إليه المبلغ .
وأضاف المصدر بحسب صحيفة السوداني أن صاحب الصرافة أخطر مباحث القسم حيث كلفت فريقاً راقب المتهم ونجح في القبض عليه متلبساً ومن ثم داهم نزله بمنطقة دار السلام غرب أم درمان وضبط ماكينة تستخدم في التزوير ومواد أخرى إلى جانب عملات أخرى قديمة ، موضحاً أن التحريات كشفت عن ضلوع آخرين معه تلاحقهم الشرطة ، التي دونت بلاغاً ضد المتهم تمهيداً لمحاكمته .
الخرطوم (كوش نيوز)