الحزب الحاكم بالسودان يطلق مبادرة يقول إنها لـ(جمع الشمل)

الحزب الحاكم بالسودان يطلق مبادرة لـ”جمع الشمل”
أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الاثنين، عن إطلاقه “مبادرة لجمع الشمل”، في ظل الاستقطابات الحادة الراهنة.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وتطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
وقال الحزب، في بيان، بحسب “الأناضول”، إن “المبادرة تخاطب أبناء الوطن كافة في ظل موجة الاستقطابات الحادة التي يشهدها المجتمع، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.
وقالت أمينة الأمانة الاجتماعية للحزب، مها أحمد عبد العال، إن “المبادرة تأتي تحت شعار “اختلاف الرأي لا يفسد للود القضية”.
وتهدف المبادرة، وفقا للمسؤولة الحزبية، إلى “الحفاظ على التماسك المجتمعي، من خلال جهود يقودها رجال الإدارة الأهلية الزعامات الأهلية وبينهم عمد القبائل والطرق الصوفية والفنانون والمبدعون ورموز المجتمع”.
وتابعت بأن رموز المجتمع سيعملون على “درء آثار المحاولات الفاشلة التي ظل يطلقها الأعداء لضرب النسيج الاجتماعي الوطني المترابط، من خلال زرع الفتن، والتشكيك في نوايا المكونات السياسية والمجتمعية، واختلاق الأزمات والمشكلات بين فئات الشعب”.
وزادت بقولها إن “أعداء الوطن لم تسمهم يصنفون مكونات المجتمع على أسس تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.
وقال مقرر لجنة المبادرة، محمد عبد الحي، إن “اللجنة تهدف إلى التواصل مع الفاعلين في المجتمع، للتداول حول قضايا السودان الاجتماعية”، بحسب البيان.
وأوضح عبد الحي أنهم سيبدأون “بقضية السلم الاجتماعي، وحفظ الروابط الوطنية، ووحدة البلاد”.
وأردف: “سيكون الحوار هو السلوك المجتمعي في حل كل القضايا الوطنية، من أجل مجتمع متراحم ومتعايش بمختلف ثقافاته وألوانه الاجتماعية والسياسية”.
واتهمت الحكومة السودانية، كلا من “الحزب الشيوعي” المعارض وحركة “جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور” المتمردة، بإدارة “تحركات”، خلال الاحتجاجات الحالية، لضرب استقرار وأمن البلاد.
وسبق أن نفى كل من الحزب والحركة صحة اتهامات حكومية سابقة منذ بداية الاحتجاجات الراهنة.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ادريس
2019/01/22 at 10:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
شمل شنو وكلام فارغ شنو؟ …اليوم اى واحد مبرم شعروا ولابس ليهو بنطلون كبايه وشايل ليهو جلكسي بقى مناضل وعاوز يقعدوا معاهو يتحاوروا معاهوا…الطيب الناس الشقيانيين فى الخلا مع البهائم…ومحمد أحمد الشايل الطوريه بيزرع فى البلدات…والناس الماعندهم كهرباء نهائي خلى جلكسيات…ديل البمثلهم منو؟…ياخى ارحمونا من عنتريات الواتساب دى…
الناس ديل حلهم فى الجلد والبسطونة…اى زول يفرفر بدون تصريح يعامل معاملة المتمرد ويتم الالتحام معه بكافة الوسائل المتاحة…
…لن نسمح بتمزيق هذا الوطن باسم الربيع العربي. ..
…لا يوفوتنى فى هذه السانحة ان ازجى التحية للدكتور الفاتح عزالدين…
واى زول ي راسوا عارف بيحصل ليهو شنو
Abu Ayoop
2019/01/22 at 10:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
رغم انني متاكد ان الناس اهملوا الرد عليك ايها الجداد الالكتروني القزر الا انني اردت ان اضيف البباري الجداد بيوصلوا الكوشة ولا تعليق علليك يا زبالة