كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > الحكومة تستثني بعض العاملين من زيادة الأجور
الأقسام :

سياسية

2019/01/22

2019/01/22


الحكومة تستثني بعض العاملين من زيادة الأجور



شارك الموضوع :

كشف مدير شؤون الخدمة المدنية، أحمد علي عبد الرحمن، عن استثناء بعض العاملين بالوحدات الحكومية من زيادة الأجور، خاصة الذين تم تعيينهم بشروط خاصة، ودعا مدير شؤون الخدمة المدنية في مؤتمر صحفي بوزارة العمل حسب صحيفة آخر لحظة أمس، جميع الوحدات الحكومية بالمركز والولايات بالاستعجال لجمع كافة البيانات المتعلقة بالعاملين وحسب درجاتهم الوظيفية لوضع التصديق اللازم من أجل تحقيق زيادة ومساواة الناس في الأجور. كاشفاً عن إرسال عدد من الوحدات الإدارية كشوفاتها للتصديق عليها، وقال في مؤتمر صحفي بوزارة العمل “لكننا ما زلنا في انتظار المزيد من الكشوفات حتى تكتمل جميعها خلال الشهر الجاري”.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.