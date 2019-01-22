الحكومة تستثني بعض العاملين من زيادة الأجور

كشف مدير شؤون الخدمة المدنية، أحمد علي عبد الرحمن، عن استثناء بعض العاملين بالوحدات الحكومية من زيادة الأجور، خاصة الذين تم تعيينهم بشروط خاصة، ودعا مدير شؤون الخدمة المدنية في مؤتمر صحفي بوزارة العمل حسب صحيفة آخر لحظة أمس، جميع الوحدات الحكومية بالمركز والولايات بالاستعجال لجمع كافة البيانات المتعلقة بالعاملين وحسب درجاتهم الوظيفية لوضع التصديق اللازم من أجل تحقيق زيادة ومساواة الناس في الأجور. كاشفاً عن إرسال عدد من الوحدات الإدارية كشوفاتها للتصديق عليها، وقال في مؤتمر صحفي بوزارة العمل “لكننا ما زلنا في انتظار المزيد من الكشوفات حتى تكتمل جميعها خلال الشهر الجاري”.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
طارق عبداللطيف سعيد
2019/01/22 at 4:03 م (UTC 2) رابط التعليق
*** لا للخيار والفقوس ، realease