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سياسية

2019/01/22

2019/01/22


لجنة أطباء المعارضة المركزية تعترف ببثها خبراً كاذباً بمقتل صبي



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قدمت لجنة الأطباء المركزية المعارضة للحكومة اعتذارها على إعلان مقتل طفل في التظاهرات التي شهدتها الخرطوم يوم الخميس .

وكانت الشرطة قد أعلنت مقتل شخصين في تظاهرات الخميس، لكن المنظمين تحدثوا عن مقتل (3) أشخاص بينهم طفل في صدامات مع شرطة مكافحة الشغب، وأورد بيان نشرته لجنة الأطباء المرتبطة باتحاد المهنيين المحسوب على اليسار: (نعتذر عن الخطأ في إيراد معلومة مقتل طفل في تظاهرة الخميس) .

وأفادت اللجنة وبحسب صحيفة المجهر، أن الخطأ وقع نتيجة الثقة (في مصدر موثوق) وأضافت: (نؤكد أن القتلى أثنان) .

الخرطوم (كوش نيوز)

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4 التعليقات

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      1. 1
        زول ساي

        2019/01/22 at 11:23 ص (UTC 2) رابط التعليق

        البشير أعترف انه ثلاثين سنه ببث قى أخبار كاذبة واللا لسه ما اعترف

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      2. 2
        شكري

        2019/01/22 at 11:48 ص (UTC 2) رابط التعليق

        لا عليكم من تلاتبن سنة قالوا لينا نأكل ممانزرع وهسي بقينا نأكل مما نشحد .

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      3. 3
        abomohammed

        2019/01/22 at 12:25 م (UTC 2) رابط التعليق

        والله يا زول ساى طلعتوا ناس اى كلام هههههاههااههاا

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      4. 4
        ادريس

        2019/01/22 at 12:37 م (UTC 2) رابط التعليق

        هسى نصدقكم كيف تانى….ما امكن الولد ده مات فعلا…

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