الحكومة: رصد (28) شيوعياً يديرون الاحتجاجات

كشفت الحكومة عن ضلوع (28) عضواً ينتمون للحزب الشيوعي في تحريك الاحتجاجات، وأكدت أن تلك العناصر مرصودة لديها، جزء منها خارج البلاد وآخرين بالداخل، إلى جانب حركة عبد الواحد محمد نور، وكشف وزير الدولة بالإعلام مأمون حسن، عن استهداف نوعي للمرأة والأطفال، متهماً جهات بالزج بالأطفال عبر الإشاعات، مشيراً إلى وجود إصابات وسط منسوبي الشرطة تجاوزت الـ(200) حالة، وأكد مأمون في مؤتمر صحفي حسب صحيفة آخر لحظة أن الأجهزة الأمنية تعمل بضبط النفس رغم الإصابات البالغة التي تعرضت لها، متهماً جهات باستهدافها، وقال الوزير إن المناطق التي تشهد احتجاجات يأتون لها أناس ليس من سكانها، مؤكداً انحسار بعض التفلتات، وأعلن الوزير عن بدء إجراءات عملية لكل من يتم ضبطه في الاحتجاجات.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
محمد ابراهيم عبد الرحيم السنوسي
2019/01/22 at 11:35 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعني الشيوعيين ما سودانيين ولا ما هم ناس من خارج السودان!!!!!!!!!!!!!!
الحزب الشيوعي مسجل كحزب وانتم يا كيزان سجلتموهم كحزب
لماذا البكاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل هؤلاء الشيوعيين إختلفنا معهم ليسو سودانييييييييييييييييييييييييييييييييييين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ماعندكم حجج ولا شي تقدروا تقولوه للشعب السوداني غير الكذب وقلة الحيا
30 سنة …. قاعديين تترقصوا…….. وتعملوا في الاحتفالات !!!!!!!!!!!!!!!!!!
السودان ده لو فيهو خير الدنيا كلوا كان كمل
قاعدين وماشغالين حاجة
الصومال القريبة دي مافيها حكومة شغالين في مشاريع تنموية
اتقوا الله ……………. اتقوا الله
الموت قريب ما بعيد …………
…………………………………………………………… حجرم …………………………………………
ادريس
2019/01/22 at 12:05 م (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة مافى الشيوعيين. ..المشكلة فى الطير المبرمين شعرهم وماشين وراهم زى الغنم..