آدم الفكي: (ما بنبقج ولا بنمشي حتة تانية)

توعد والي جنوب دارفور، المهندس آدم الفكي، المتفلتين بتطبيق قانون الطوارئ، وقال (أي متفلت يريد زعزعة الأمن يتم القبض عليه وإرساله إلى سجن بورتسودان)، مؤكداً بأن الأمن خط أحمر وليس فيه تراجع أو تراخي، وأضاف الوالي لدى مخاطبته نفرة مبادرة إيداع لاتحاد أصحاب العمل لرجال المال والأعمال من داخل سوق نيالا حسب صحيفة آخر لحظة أمس، (أي زول داير يعمل فوضى نطبق فيهو الطوارئ). وأثنى الفكي على مجهودات المبادرة التي أودعت أكثر من (47) مليون جنيه في مصارف الولاية، منوهاً إلى أن حجم الودائع في الولاية بلغ (2) ترليون جنيه، مطالباً التجار ورجال المال والأعمال الاستفادة من حجم الودائع المصرفية بالولاية، والتي يمكن استثمار (70%) منها داخل الولاية، داعياً إلى الاستفادة من تجارة الحدود في أم دافوق بدلاً عن استفادة الآخرين منها عن طريق التهريب، وتابع (أحسن نأخذ حقنا مباشرة من تجارة الحدو بدل اللولوة).
وأعلن الفكي عن بداية العمل في إنتاج (150) ألف بيضة في اليوم و(45) ألف فراخ لاحم يومياً بداية من نوفمبر المقبل بالشراكة مع شركة زادنا، لافتاً إلى أن خطتهم تتمحور في جعل نيالا المركز التجاري الأول في العام 2020م. وتابع (ما بنبقج ولا بننزح ولا نمشي حتة تانية ولازم تصبروا معنا).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ادريس
2019/01/22 at 12:02 م (UTC 2) رابط التعليق
التحية للباشمهندس ادم الفكى…والتحية عبره لصاحب التصريح المزلزل الدكتور الفاتح عزالدين …