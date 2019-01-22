قيادي بالوطني: نريد حواراً جاداً بلا إستهبال سياسي

دعا القيادي البارز بالمؤتمر الوطني رئيس القطاع السياسي السابق للحزب بولاية الخرطوم، عبدالسخي عباس، لإدارة حوار وطني صادق بين الحكومة والمعارضة يؤسس لوضع سياسي جديد يجنب البلاد مخاطر الإنزلاق نحو المجهول .
وشدد عباس في تصريح للصحيفة الأخبار أمس الإثنين، على ضرورة أن يكون الحوار بعيداً عن التكتيكات والأجندات الحزبية الضيقة، وأضاف: ” محذر الوطني نفسه والمعارضة والشباب من عدم التحرك الجاد لإدارة حوار شفاف بدون أي استهبال سياسي يفضي الى مخرجات يتفق عليها الجميع سواء أكان ذلك حكومة انتقالية أم حكومة تكنقراط أو حتى حكومة بإشراف دولي لأنه أن حدث أنفجار فان المجتمع الدولي متحفز للتدخل” .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ادريس
2019/01/22 at 12:11 م (UTC 2) رابط التعليق
ما فى حوار يا بشر…ماااافى حوااااار…الكلام ده واااضح…وبعدين هم بقدروا يمرقوا للحوار ….ما قاعدين يرسلوا فى الطير والغنم ديل ويشحنوهم بكلام فارغ وهم قاعدين فى بيوتهم…
ناس مارقين فى الشوارع لاعندهم فكر لا برنامج …بس يرددوا فى الهتافات اليسارية زى الببغاوات وما عارفين مصدرها وين.