تفاصيل جديدة في قضية المتهمين بالتعامل بالربا

كشف مستشار قانوني عن تفاصيل إجراءات قانونية في مواجهة (3) متهمين بالثراء الفاحش والتعامل الربوي، وقال المستشار عند مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصام الدين عثمان حسب صحيفة آخر لحظة أمس، بوصفه شاهد اتهام في القضية بأن المتهم الأول كان قد طلب عمل توكيل للمتهم الثالث لعقار يخص شقيقه مبيناً أنه كان شاهداً على هذا التوكيل، وأوضح الشاهد أن المتهم صاحب العقار كان متواجداً بدولة الأردن لإجراء عملية جراحية بالأردن لذا لجأ إلى المتهم الأول الذي بدأ يبحث له عن شخص لرهن العقار، وبالفعل وجد ذلك الشخص فتم الاتفاق معه على رهن العقار له بمبلغ (200) ألف جنيه، على أن يتم سداد المبلغ بعد شهرين بزيادة (60) ألف جنيه، أي مبلغ (260) ألف، وفيما قام المتهم الأول بتحرير شيك ضمان لصالح المتهم الثالث وإقرار منه بدفع مبلغ (600) ألف قيمة العقار في حالة عجزه عن سداد مبلغ الرهن وبعد هذا الاتفاق الشفوي تم عمل عقد بيع للعقار بين المتهم الثاني والثالث، وأفاد الشاهد أنه كان حاضراً عند توقيع العقد الذي لم يدون به الاتفاق السابق، مؤكداً عدم دفع أي مبالغ مالية أو شيكات عند توقيع العقد، وبعد عدة أيام أخبره المتهم بأنه ذاهب إلى استلام مبلغ مالي من شخص وسيط بين المتهم الثالث والثاني، واستلم منه مبلغ (49) ألف جنيه بالأقساط فيما بينهم، كما سلمه الوسيط عدد من الإيصالات المالية، وذكر الشاهد بأنه ذهب مع المتهم الأول إلى السوق الشعبي بأم درمان بناء على توجيه من الوسيط الذي طلب منه إعطاء الإيصالات إلى تاجر بالسوق وبالمقابل استلم منه مبلغاً من المال، فيما أعطى صاحب العقار مبلغ (20) ألف جنيه، وأضاف بأن صاحب العقار لم يكن لديه نية لبيع العقار، وكذلك المشتري لم يكن لديه نية للشراء، وقال الشاهد إنه حرك دعوى مدنية بخصوص العقار لصالح صاحبه وتنحي لاحقاً عنها، لأنه كان شاهداً على بعض الوقائع، وذلك بعد فشل السداد مشيراً إلى أن صاحب العقار حرك إجراءات جنائية ضد المتهم الأول بسبب شيك الضمان.
الخرطوم (كوش نيوز)