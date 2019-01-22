زعيم الأمة يتبرأ (من وجع الولادة)

تبرأ زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي من خبر تم تداوله على نطاق واسع وصف فيه المظاهرات الحالية بـ(أنها لم تصل مرحلة وجع الولادة) .
وقال المهدي في بيان، انه لم يقل مثل هذا الحديث، في الأثناء اتهم قيادي بارز في حزب الأمة جهات حكومية وأحزاب من اليسار بمحاولة (حرق) الصدق المهدي من خلال الترويج وفبركة أخبار على لسان المهدي وبثها في مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض الساحة السياسية ضده .
وأعتبرها وبحسب صحيفة مصادر محاولات عقيمة لا تنال من رجل عرف عنه مجاهداته كالصادق المهدي .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Gasef
2019/01/22 at 2:28 م (UTC 2) رابط التعليق
ياتو مجاهدات دي يا قيادي بارز انت
من الله خلقنا ياهو كلامو الفارغ ده ما شفنا منو موقف يخدم البلد
اها وطيب بوخة المرقه والدخان الشفناها في القنوات العالمية دي برضو فبركه ولا (فركه)
نحن البقول تسقط بس واخش وسط الجماهير ده زولنا اي فلسفة تانية مافي ليها زمن