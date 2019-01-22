اكتمال الترتيبات لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء

أكدت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، استمرار الجهود لتوسيع شبكة التوزيع لمقابلة حجم التوليد بالشبكة القومية، خلال الفترة المقبلة ودخول عدد من المحطات الجديدة، وقال وزير الدولة بالوزارة إبراهيم حمد التوم إن خطة العام الجاري وضعت أولوية لتوسيع شبكة التوزيع، وتقديم الدعم اللازم لمعالجة البلاغات. وأضاف : الاستعدادات الفنية وعمليات الصيانة لموسم الصيف تجرى جيداً.
وأعلن وكيل الوزارة عمر الأمين الأزرق، عن تنظيم زيارات دورية لتفقد سير العمل وتجاوز التحديات، داعياً العاملين إلى ضرورة المحافظة على الأداء الحالي ومواصلة العمل في محور الجودة وضبط العمل. إلى ذلك أكد مدير عام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء صالح علي عبدالله، مواصلة العمل في تحسين الشبكة وفك الاختناقات عبر الصيانة الدورية التي تمضي حسب البرنامج المعلن، بانتهائها في إبريل القادم، وقال إن الجاهزية اكتملت لتوسعة الشبكة القومية لمقابلة زيادة التوليد والطلب.
الخرطوم : ابتهاج
صحيفة السوداني