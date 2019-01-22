وزارة الصحة: دعوات الإضراب ببعض المستشفيات “غير مؤثرة”

دعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تدعو لها بعض الجهات والتي تريد من خلالها تحقيق أغراض وأجندة خاصّة بها وخلق حالة من الهلع وسط المواطنين.
وقال مدير عام الوزارة د.بابكر محمد علي، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن دعوات بعض الأطباء ببعض المستشفيات للإضراب غير مؤثرة، مشيراً إلى أن المستشفيات التي حدث بها إضراب جزئي عادت للعمل بصورة طبيعية.
وفي سياق متصل، أكد بابكر التزام المستشفيات الخاصّة باستقبال وعلاج المصابين في الاحتجاجات الأخيرة مجاناً بحسب قرار وزير الصحة.
صحيفة السوداني