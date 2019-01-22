البشير يزور شمال كردفان نهاية الشهر الجاري

أعلن والي شمال كردفان، أحمد هارون، أن رئيس الجمهورية عمر البشير، سيزور الولاية نهاية الشهر الجاري، لافتتاح طريق الصادرات “بارا جبرة الشيخ، الرابط بمدينة أمدرمان”، واصفاً زيارة الرئيس إلى الولاية بـ”لقاء النصرة والوفاء وتلاحم القيادة بجماهيرها”.
وقال هارون خلال مخاطبته، جلسة مجلس وزراء الولاية بـ”أمندرابة”، في محلية جبرة الشيخ، إن البلاد ستعبر ما تتعرض له بإرادة وعزيمة قيادتها وتلاحم شعبها ودعوات مشايخ خلاويها.
وقال إن قيادة البلاد وعدت فأوفت فاكتمل طريق الصادرات وصار واقعاً معاشاً، مبيناً أن إرادة وعزيمة شعب الولاية ودعم وإسناد رئيس الجمهورية لنفير النهضة حقق إنجاز الطريق، فضلاً عن جملة من المشروعات الخدمية والتنموية المتعددة.
واحتضنت رئاسة إدارية أمندرابة التابعة لمحلية جبرة الشيخ، جلسة مجلس الوزراء، بحضور الوزراء كافة، بجانب لجنة أمن الولاية والمحلية وقيادات وأعيان المحلية.
شبكة الشروق
1 التعليقات
ادريس
2019/01/22 at 4:03 م (UTC 2) رابط التعليق
البلد بلدك ياريس…اتضرع ساى…والبفرفر بيتواسى…