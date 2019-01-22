وزير الإعلام: 3 أزمات وراء الاحتجاجات بالبلاد

قال وزير الإعلام، بشارة جمعة أرو، إن الاحتجاجات الحالية اندلعت نتيجة لأزمات ثلاث، تمثلت في “الوقود والنقود والقوت”، وأشار إلى أن الاحتجاج كان منطقياً لجهة عدم معالجة الحكومة تلك الإشكالات، لافتاً إلى تدخل جهات تترصد بالسودان واستخدمتها لتنفيذ أجنداتها السياسية.
وأكد الوزير أن ما يحدث من تظاهرات واحتجاجات لا يختلف كثيراً مما يحدث في الكثير من الدول، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأضاف الوزير أن ما يحدث في السودان هو نتاج للأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي كان الحصار وانفصال الجنوب أهم أسبابها.
وتابع جمعة في مقابلة مع “سبوتنيك: “الحصار الجائر على السودان ظل سنوات طويلة لم تعرف بلادنا مثله في السابق ولا أتوقع مثله في المستقبل”.
وأكد الوزير أن “الأحداث الأخيرة اقتصادية ناتجة عن عدم توفر الوقود والنقود بشكل كبير، نظراً لزيادة الإنتاج بشكل كبير هذا العام، وحجم التداول للنقد أو السيولة كان كبيراً”.
وأشار إلى أن تلك الجهات لديها ارتباطات مع جهات خارجية وداخلية، وحاولت أن تنقض على الحكومة وترفع شعار إسقاط النظام الذي لم يكن شعار المحتجين في البداية.
شبكة الشروق.
1 التعليقات
ادريس
2019/01/22 at 3:59 م (UTC 2) رابط التعليق
انتفت أسباب التظاهر الان…ولا عذر لمن انذر