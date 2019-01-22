“جنوب دارفور” تستهدف إنتاج 600 كجم ذهب العام الحالي

يستهدف مجلس تنسيق التعدين بولاية جنوب دارفور، من خلال خطته للعام 2019 التي تركز على زيادة الإنتاج، رفع إنتاج الذهب من محلية الردوم إلى 600 كيلو ذهب، بتحقيق نمو إيرادي يتجاوز العام الماضي.
وكان إنتاج الذهب في ولاية جنوب دارفور حقق العام 2018 نمواً إيرادياً بلغ 80 مليون جنيه، من خلال إنتاج 470 كيلو من الذهب من مناجم محلية الردوم.
وأجاز مجلس تنسيق التعدين بولاية جنوب دارفور، يوم الإثنين، خطة العام ٢٠١٩م التي تحوي عدة محاور لزيادة إنتاج الذهب وتنظيم عملية البيع والشراء، بما يحقق الفائدة للاقتصاد القومي.
وقال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية صالح آدم صالح، إن الاجتماع أمّن على خطة الشركة لتنظيم التعدين ومنع تهريب الذهب، عبر فتح نافذة لشراء الذهب من المعدنين في المناجم.
وأضاف أن الشركة وضعت خطة وافق عليها المجلس وهي خطة المسؤولية الاجتماعية لتقديم خدمات للمعدنين في كل المناجم خلال الفترة المقبلة.
شبكة الشروق