بكري يعود للخرطوم قادماً من بيروت

عاد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، يوم الإثنين، إلى البلاد، بعد مشاركته في القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت .
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، إن القمة ناقشت عدداً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وأشار إلى أن القمة أجازت عدداً من القرارات، أهمها متابعة مبادرة رئيس الجمهورية حول الأمن الغذائي العربي، وتشكيل آلية لتنفيذ هذه المبادرة، ودعوة القطاع الخاص العربي، المستثمرين وبيوتات الخبرة والبنوك إلى الدخول في هذه المشروعات.
وأوضح أن النائب الأول لرئيس الجمهورية التقى على هامش القمة التي اختتمت يوم الإثنين، بعدد من القادة العرب: رئيس الجمهورية اللبناني العماد مشيل عون، ورئيس الوزراء اللبناني، ورئيس الوزراء الأردني، كما التقى بوزير الخارجية التونسي الذي سلمه دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في القمة العربية القادمة التي ستنعقد في تونس .
وأكد فيصل أن القمة ناجحة وتم التوافق على عدد من القضايا، وكانت مشاركة السودان مهمة.
وكان قد استقبل النائب الأول بمطار الخرطوم، رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة
شبكة الشروق