قوش: “الحكومة أخطأت في إغلاق المقاهي والشباب زعلانين مننا”

اتهم مدير جهاز الأمن الفريق صلاح قوش، “مندسين” في أوساط المتظاهرين بارتكاب جرائم القتل، وكشف عن الطريقة التي قتل بها طبيب خلال احتجاجات بري، في وقت أقر فيه قوش بضعف أداء الحكومة، وقال إنها أخطأت في إغلاق المقاهي ومحلات “الشيشة” وشارع النيل، ووصفها بأنها قرارات (صنجاء).
وقال في تنوير قدمه لمنسوبي قطاع الطب والصيدلة والتمريض، إن الطبيب بابكر عبد الحميد قُتِلَ من الخلف، حيث تثبت صور فتاة أخرجت مسدس خرطوش (موريس) مؤكداً أنهم سينشرون صورتها، وسيقدمونها للمحاكمة لتواجه الإعدام.
وكشف قوش عن توثيق جميع التظاهرات عبر “الستلايت، ويعرفون حجم كل مظاهرة وصور المتظاهرين بشكل دقيق جداً وواضح”، مؤكداً أن قوات الأمن المنتشرة بكثافة في محيط التظاهرات، تحمي المتظاهرين وتفتح لهم (نفاجات ليتخارجوا) ولا تحمل أية أسلحة نارية، لكنها محمية بقوات تحمل السلاح، مرتكزة في الشوارع الرئيسية، لا تتدخل إلا إذا دعت ضرورة، وإن دعت الضرورة لا يتم استخدام السلاح إلا وفق ما يسمح به القانون، وذلك أيضاً لا يتم من أي عسكري إلا بتعليمات الضابط المعني.
واعترف قوش بأن تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت، ولكن في الأيام الأولى فقط، في عطبرة والقضارف، مشدداً على حرص الأجهزة الأمنية على أمن الناس وسلامة ممتلكاتهم، وأنّ ذلك هو واجبهم الدستوري الذي إن تخلوا عنه أصبحوا مقصرين، على حد وصفه.
وقدم قوش اعترافات جريئة حول ضعف أداء الحكومة، وقال: “الناس زعلانين مننا، ومن حقهم ذلك، لكنهم لم ينخرطوا في التظاهرات واكتفوا بأن يكونوا متفرجين”، وقطع بأنّ أكبر مظاهرة لم تتجاوز 2500 متظاهر، مؤكداً أن المظاهرات في تراجع.
وحول احتجاجات الشباب، اعترف قوش بأن الدولة أخطأت في إغلاق محلات يرتادها الشباب في المقاهي وشارع النيل، ووصفها بأنها قرارات (صنجاء) والصحيح استيعاب الشباب، وأضاف: (الشباب ديل أولادنا، أنشأنا لهم الجامعات، ولكن في الآخر أصبحوا زعلانين مننا). ولفت قوش إلى أهمية أن تجري الدولة مراجعات حول الأداء، وقال: “يجب أن نراجع أنفسنا، ونحسن أداءنا، لكننا لن نسمح بسقوط الدولة مهما كان”.
صحيفة السوداني.
2 التعليقات
ادريس
2019/01/22 at 4:38 م (UTC 2) رابط التعليق
فعلا تصنيف صحيح لشباب اليوم…يمزقون الليل فى المقاهى يتناولون الشيشة والحبوب المعروفة ويحلمون بالتغيير. ..بينما قد يعلمون او لايعلمون ان هناك شباب فى نفس فئاتهم العمرية يحصدون السمسم والعيش ويسرحون بالماشية…هؤلاء أيضا من هذا الوطن…لكن شتان مابين هؤلاء وهؤلاء. ..
الحر الراي
2019/01/22 at 5:40 م (UTC 2) رابط التعليق
الموضوع لا علاقه له بمقاهي ولا شيشه ولا حشيش ولا سينما
الموضوع باختصار
سياسه فاشله وغلاء طاحن فتاك قاتل وحزب حاكم اخواني فاشل
يتبع لحسن البنا المصري الغير سوداني فساد فسده
عدم عدل قانون المخزوميه دين التحلل فقه الستره الترابيه عدم هيبه الرئيس والدوله خارجيا تنصيب الفاشل وابعاد الناجح التمكين عدم استقلال القرار السوداني محاربه الدول عدم اتخاذ اصدقاء ثابتين وووووووووو
ولعلم الجنرال المشكل ليس ضد جيش وامن المشكل ضد حزب اخواني ترابي وافكار ترابيه ادت للهلاك والدمار الشامل
ولعلم الجنرال الشباب الفي الشارع معاهو ناس كبار +الشباب لو ناس بيتم ما موافقين وادوهم الاذن ما بطلعوا الشارع لو كسرو رقبتهم لانهم مودبين
غيرو لنا هذا الحزب وسياسته وتعاليمه
وابدو صفحه جديده ف رخاء الاسعار بالقوه الجبريه وانطلاق عام الزراعه من الوزير للغفير و البناء والتعمير ومحاربه القطط الكيزانيه ف ميدان عام فرض هيبه الدوله خارجيا وداخليا واهم شئ رجوع اذكي رجل سياسي غندور