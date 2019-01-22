تفاصيل جديدة في قضية اغتصاب فتاة المنشية

أصدر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح أمس (الإثنين) أوامر بالقبض على متهم ثالث وفقاً لاستلام المال المسروق في قضية محاكمة المتهم الرئيس باغتصاب فتاة في الشارع العام تحت السلاح بحي المنشية حسب مقطع فيديو راج قبل أشهر، وأمر القاضي بالقبض عليه وإيداعه الحراسة وأن لا يطلق سراحه إلا بحضور ضامن كفء لغيابه عن حضور الجلسة، التي كانت محددة لسماع شاهد قضية الاتهام وأرجئت نسبة لغياب قاضيها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لحادثة اغتصاب بالإكراه تحت تهديد السكين، في الشارع العام بحي المنشية وظهر خلالها المتهم وهو يترجل من دراجة بخارية ويوقف الضحية ومن ثم يغتصبها.
وألقت شرطة ولاية الخرطوم القبض على المتهم وقدمته للمحكمة تحت إشراف وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله
صحيفة السوداني.