اتحاد وكالات السفر: نسبة خفض تذاكر الطيران الداخلي ضعيفة

توقع اتحاد وكالات السفر والسياحة تزايد نشاط حركة السفر للولايات خلال الفترة المقبلة بعد تخفيض نسبة التذاكر ما بين 18إلى 20% مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت إحجاماً كبيراً من المسافرين بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
ووصف الأمين العام لاتحاد وكالات السفر والسياحة محجوب المك في حديثه لـ(السوداني) نسبة تخفيض التذاكر بالضعيفة إلا أنه توقع أن تؤدي إلى نشاط حركة السفر للولايات والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية إلى جانب تراجع عدد الرحلات المتجهة للولايات متوقعاً انخفاض أسعار التذاكر لكافة الولايات بموجب التخفيض الأخير.
وأشار الناطق الرسمي للطيران المدني د.عبدالحافظ عبدالرحيم لإيجابية الخطوة، مؤكداً لـ(السوداني) مساعي الطيران المدني لتحقيق أفضل معادلة بين شركات النقل الجوي كمقدم خدمة وبين المسافر والمستهلك لبقاء الشركات العاملة في مجال النقل الجوي فى السوق لتقديم الخدمة وتمكين المواطنين من السفر بأسعار معقولة مؤكداً استمرار جهود الطيران المدني فى المجال وتوقع إصدار منشور بتخفيض أسعار التذاكر خلال الأيام المقبلة بعد اكتمال الموافقة الرسمية من الجهات المعنية.
وقال مصدر بإحدى شركات الطيران الداخلية فضل عدم ذكر اسمه لـ (السوداني) إن الوقود إلى جانب الرسوم التي يتم تحصيلها من شركات الطيران تمثل أكثر المعوقات التي تعترض المجال داعياً الحكومة لمعاملة الشركات المحلية بصورة منفصلة عن الشركات الأجنبية، وتحديد سعرمختلف للدولار إلى جانب توظيف فارق السعر من الشركات الأجنبية لتطوير صناعه النقل بالبلاد.
وعبر عدد من المواطنين عن ضعف قيمة التخفيض للتذاكر مشيرين إلى أن نسبة الـ20% ضعيفة لأنهم يأتون من الولايات البعيدة عبر الطائرات لأغراض العلاج مما يمثل عبئاً مالياً إضافياً.
وتوقع المواطن عمر عبد الرحيم من بورتسودان إحجام الكثيرين من السفر عبر الطيران إلا في الحالات الضرورية لجهة أنهم لايستطيعون تحمل تكاليفه المرتفعة داعياً لإعادة النظر في نسبة التخفيض.
ودعا المواطن زكريا عبد الله لـ (السوداني) لضرورة الاتفاق مع شركات الطيران بتسيير رحلات مخفضة للمرضى وكبار السن ودعم الحكومة لذلك خاصة وأن أسعار التذاكر فوق طاقة الكثير من المواطنين والذين ليس لهم أي خيار غير السفر عبر الطيران.
وأعلنت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان خفض أسعار تذاكر الطيران الداخلي بنسبة 20 %، وقالت إن القرار يأتي بعد تلقيهم شكاوى من المستفيدين بعد تحرير أسعار وقود الطيران، كاشفة عن تشكيل لجنة فنية لمراجعة أسعار الوقود وربطها بالتذاكر.
وقال رئيس اللجنة محمد أحمد الشايب: إن تحرير أسعار الوقود، يمثل أحد العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار التذاكر، لافتاً إلى توافق كافة الأطراف المعنية بالطيران الداخلي على تخفيض التذاكر بنسبة تتراوح ما بين 18 إلى 20 بالمئة لكل ولايات السودان وتوقع الشايب هبوط أسعار الرحلات الداخلية لأكثر من 20 بالمئة خلال شهر نظراً لتدنٍٍ محتمل في سعر الوقود.
وكانت سلطة الطيران المدني اعتمدت مؤخراً زيادة جديدة لتذاكر السفر الداخلي.
صحيفة السوداني.