القبض على شبكة تسرق الأبقار وتبيع لحومها بأختام مزورة

ألقت مباحث قسم شرطة المويلح جنوب أم درمان القبض على شبكة تخصصت في سرقة الأبقار من سوق الماشية بالمنطقة، وتخبئها داخل مزارع بمحلية جبل أولياء جنوب الخرطوم وتبيع لحومها بأختام صحية مزورة.
ونقل مصدر لـ(السوداني) إن تجار سوق المويلح كانوا قد اشتكوا من سرقات متكررة للأبقار، فأولت مباحث القسم الأمر أهمية ومن خلال المتابعة الدقيقة رصد فريق المباحث معلومات عن نشاط بعض اللصوص في السرقات، وأضاف المصدر أن الفريق داهم مزرعة بجبل أولياء وضبط بداخها أبقاراً اتضخ أنها الأبقار المسروقة وأختام صحية مزورة، حيث ألقي القبض على المتهمين وأخضعهم لتحريات أسفرت عن مداهمة منزل آخر بالكلاكلة ضبط بداخله أبقار أخرى، وكشفت التحريات أن المتهمين يسرقون الأبقار من سوق المويلح ويذبحونها ومن ثم يبيعون لحومها بأختام مزورة للمواطنين.
وناشد الأمين العام لشعبة تجار المواشي بسوق المويلح صلاح الدين آدم حسن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ونيابة حماية المستهلك لمراقبة المزارع منعاً للأنشطة الإجرامية الضارة بصحة المواطن
السوداني.