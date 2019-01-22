الصناعة: (400) مليون دولار حجم الإستهلاك السنوي للأدوية بالبلاد

كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن حجم الإستهلاك السنوي للأدوية المحلية والمستوردة بالبلاد يفوق (400) مليون دولار.
وقال د. أبو البشر عبدالرحمن وزير الدولة بوزارة الصناعةفي تصريح لـ(smc) إن سوق الصناعات الدوائية المحلي كبير ورائد وحدث فيه تطور بنسبة كبيرة ، مؤكداً جهود الدولة لتوطين الصناعات الدوائية بالداخل مبيناً أنه بنهاية العام 2019م سيشهد إرتفاع في الصناعات الدوائية في السوق المحلي من 30% إلى 55% ، مشيراً إلى وجود تجاوباً كبيراً من المصانع لتوفير الأدوية .
ولفت عبدالرحمن إلى أن هناك (10) مصانع للأدوية تحت التشييد وأن هذا العام سيشهد عدداً من إفتتاح هذه المصانع.
الخرطوم (smc)