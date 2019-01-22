البشير يصل الدوحة ومباحثات ثنائية مع تميم بالأربعاء

وصل رئيس الجمهورية، عمر البشير، إلى العاصمة القطرية، الدوحة مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين، وسيجري البشير يوم الأربعاء، محادثات مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل خليفة آل ثاني.
ووفقاً لـ”سونا” تتناول المباحثات بين الزعيمين وسائل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وجهود تحقيق السلام وإعادة الإعمار في دارفور، في إطار وثيقة الدوحة التي جرى توقيعها بوساطة قطرية.
وسيبحث الزعيمان كذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورافق رئيس الجمهورية خلال الزيارة، فضل عبدالله فضل، وزير رئاسة الجمهورية، وعبدالرحيم محمد حسين، نائب رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، وينضم للوفد في الدوحة، وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد.
شبكة الشروق