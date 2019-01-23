اللجنة السياسية لمعالجة الأزمة تدعو إلى عدم استخدام القوة المفرطة للمتظاهرين

كشف رئيس اللجنة السياسية القومية لمعالجة الأزمة “بحر إدريس أبو قردة” في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة السياسية القومية بمركز الشهيد الزبير، عصر أمس (الثلاثاء)، أن اللجنة ناقشت عدداً من القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة واستمعت إلى تقارير حول الوضع السياسي الراهن وتقارير أمنية، إلى جانب مراجعة وإعادة خطط اللجنة، وقال إن وفوداً من اللجنة ستذهب إلى الولايات للقاء بالقوى السياسية.
وأضاف إن اللجنة دعت إلى عدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، وحتى في الحالات النادرة التي تستدعي ذلك لابد أن تكون بوجود القيادات والنيابة وبأمر من النيابة في المرحلة القادمة حتى إذا كانت هناك جهات مندسة تتعرف عليها، وينبغي التعامل مع المتظاهرين بشكل سلمي. وقال إن اللجنة ستقوم بلقاءات وتواصل مع القوى السياسية والشخصيات، كما سيكون هنالك لقاء مع رئيس مجلس الوزراء القومي خلال اليومين القادمين.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بالوقوف على سير الإجراءات حول معالجة أزمة الوقود والخبز والسيولة والأدوية حتى تتأكد اللجنة أن الإجراءات المتخذة تسير بصورة فعالة.
وقال “أبو قردة” إن اللجنة ستقوم بالتواصل مع الشباب للحوار معهم باعتبار أن معالجة القضايا كافة لا يمكن أن تتم إلا من خلال الحوار حتى يتم التوصل إلى اتفاق. وأضاف إن ما يتم من اتفاق سيتم إنفاذه.
الخرطوم – نجاة صالح شرف الدين
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
ادريس
2019/01/23 at 9:37 ص (UTC 2) رابط التعليق
مافى قوه مفرطه …ده جلد ساااااى…لكن الجنيات الخايبين ديل ما بقدروا عليهو.