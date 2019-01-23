عقيل سوار الدهب : خبر إستقالتي (كلام فارغ)

بدأ اختصاصي الطب الشرعي مدير مشرحة بشائر، عقيل سوار الدهب، غاضباً من تفشي شائعة باستقالته عقب تعرضه لضغوط حكومية، وردد الطبيب الأشهر، لفظ (الاستغفار) أكثر من مرة خلال مكالمة هاتفية له .
ونفى بشكل قاطع أي حديث عن إستقالته، وقال: (دأ كلام فارغ أنا الآن عائد من عملي)، ولم ينس الطبيب الذي ظل يمارس مهنته في صمت تام، التذكير بمآلات البلد، والمناخ العام الذي بات موانيا لنمو الشائعة والتسليم الإرادي على أنه حقيقة، ولخص كل ذلك بكلمة (البلد دي عجيبة ياخ) .
وأنتشر وبحسب صحيفة مصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس خبراً يتحدث عن استقالة عقيل سوار الدهب بسبب ضغوط حكومية تعرض لها بتحريف أسباب وفاة من يقتل خلال التظاهرات .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ادريس
2019/01/23 at 9:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
التحية لدكتور عقيل وهو يؤدى واجبه الوظيفى بمهنية ومصداقية نادره
إونقول ونكرر بان طلاق الشائعات بهذا الشكل المقزز يعكس واحد من امرين اما عدم وجود كيان واضح الرؤى يدير حركة التظاهر رغم الدعم المالى والمعنوى المفرط من جانب الحركات المسلحة وإسرائيل التى ظهرت فى الجهه الغربية للبلاد فى تشاد …او غباء مفرط من جهات تقود المتظاهرين عبر الوتساب بنشر اكاذيب مريعه وغبية فى ان واحد…
…وهولاء فى تقديرى غالبا ما ينتهو على طاولة د.عقيل اذا لم يرعووا ويعوا الدرس..