بالفيديو .. وظيفة جديدة وطريفة في كرة القدم الأمريكية

قام فريق “ريمس” المشارك في بطولة كرة القدم الأمريكية، بطرح وظيفة جديدة والعمل على الاستعانة بشخص مختص، إلا أن الإعلان عن الوظيفة يعتبر أمرا عاديا، لكن طبيعة الوظيفة تعتبر غريبة بعض الشيء.
يشتهر مدرب الفريق الأمريكي، شون ماكفاي، بحركته المسمترة أثناء سير مجريات المباراة، في المنطقة المخصصة له.
إلا أنه في بعض الأحيان يصطدم بحكام الخط، الأمر الذي يعتبر مخالفة في البطولة، بالإضافة لإمكانية اصطدامه بطريقة غير مقصودة بعدد من اللاعبيين، نتيجة اندماجه في المباريات.
لذلك قرر ملاك النادي والذين يملكون أيضا نادي أرسنال الإنجليزي ونادي “دنفر ناغتس” في كرة السلة، استحداث وظيفة جديدة في النادي وبخاصة بعد وصول الفريق الى نهائي البطولة.
الوظيفة الجديدة التي أعلن عنها النادي هي استدعاء شخص قادر على مراقبة حركة المدرب وإبعاده عن طريق الحكام أو محاولات الاصطدام بأحد، ليستجيب شاب باسم تيد أكا، للوظيفة التي وصفها أشبه برقص التانغو.
سبوتنيك