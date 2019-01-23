“جمال فرفور” يفجر حقيقة حمله للسلاح أثناء الاحتجاجات الأخيرة .. تعرف على السبب

كشف الفنان جمال فرفور عن أسباب سفره المفاجئ إلى الدوحة والتي قال عنها (أنا لم أسافر للدوحة بشكل مفاجئ وأنما كان مرتباً له منذ فترة بسبب مرض ابني الأصغر الذي كان على موعد مرتب مع الطبيب) .
ورداً على سؤاله في حوار بحسب صحيفة السوداني عن الصورة المتداولة له وهو يحمل سلاح قال: (أنا اندهشت وأصابني الذهول وأنا أتابع التعليقات على تلك الصورة ، خصوصاً أولئك الذين قالو إنها تم التقاطها أثناء الاحتجاجات الأخيرة ، ومن هنا أحب أن أوضح للجميع أن تلك الصور تم التقاطها لي قبيل سنوات في إحدى رحلات الصيد).
وبسؤاله عن ترصده واستهدافه تابع قائلاً: (بصراحة نعم فمن غير المعقول أن تظهر صورة مرت عليها كل هذه السنوات في مثل هذا التوقيت الحساس).
وأضاف: (أنا ليس لدي علم ولكن إن كانت تلك الجهة أو الأفراد ، لا يسعني إلا أقول لهم: “ربنا يسامحكم”).
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
قرفان
2019/01/23 at 7:42 م (UTC 2) رابط التعليق
لماذا يصر فرفور كل مرة على نفى حمله للسلاح في حين
الحقيقة التي لا ولن يستطيع فرفور نفيها أنه ضابط بالأمن
يأتمر بأمر صلاح قوش ومن دونه ويلتزم بأوامره سواء أن كانت حمل سلاح أو ضرب نار أو غيره.
إن كان لا يريد ذلك فليستقيل لكن لا يمكن أن يتمتع بأموال الجهاز ويحاول
التبرؤ من إلتزاماته كتابع له.