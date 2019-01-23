بالفيديو .. ابن الفنانة السودانية هدى عربي يبدع في غناء “الحب هدا”

أظهر فيديو على “يوتيوب” للفنانة هدى عربي وهي تتفاجأ بحضور ابنها محمد ذات الـ “10” أعوام على المسرح أثناء غنائها بإحدى الحفلات.
وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز سعدت نجمة (أغاني وأغاني) بصعود ابنها المسرح ومشاركته الغناء معها بأغنية “الحب هدا” وقامت باحتضانه.
ووفقا لكوش نيوز آثار صوت ابن المطربة هدى عربي أعجاباً واسعاً ووصف البعض صوته بالروعة معلقين بالمثل (ابن الوز عوام) وعلق آخرين بأن هذا المقطع أجمل من الفيديو الأصلي.
منى رضوان
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
غيوووور
2019/01/23 at 5:26 م (UTC 2) رابط التعليق
وجد الطريق ممهدا للهو فسار بكل يسر