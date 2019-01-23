كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > ثقافة وفنون > بالفيديو .. ابن الفنانة السودانية هدى عربي يبدع في غناء “الحب هدا”
الأقسام :

ثقافة وفنون

2019/01/23

2019/01/23


بالفيديو .. ابن الفنانة السودانية هدى عربي يبدع في غناء “الحب هدا”



شارك الموضوع :

أظهر فيديو على “يوتيوب” للفنانة هدى عربي وهي تتفاجأ بحضور ابنها محمد ذات الـ “10” أعوام على المسرح أثناء غنائها بإحدى الحفلات.

وبحسب مشاهدة محررة كوش نيوز سعدت نجمة (أغاني وأغاني) بصعود ابنها المسرح ومشاركته الغناء معها بأغنية “الحب هدا” وقامت باحتضانه.

ووفقا لكوش نيوز آثار صوت ابن المطربة هدى عربي أعجاباً واسعاً ووصف البعض صوته بالروعة معلقين بالمثل (ابن الوز عوام) وعلق آخرين بأن هذا المقطع أجمل من الفيديو الأصلي.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

 

 

 

منى رضوان
الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.